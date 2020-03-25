موجز الاقتصاد اليوم الأربعاء.. الذهب يرتفع 10 جنيهات والبورصة تحقق مكاسب

كتب - إسلام سعيد

شهدت الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء، عدد من الأحداث الهامة لعل أبرزها تحقيق البورصة المصرية ارتفاع بنسبة1% ، وكذلك ارتفاع أسعار الذهب فى مصر 10 جنيهات فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية.

البورصة المصرية تعاود الارتفاع بنسبة 1% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 540.515 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 213.1 مليون ورقة مالية بقيمة 677.9 جنيه، عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 54.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.56%، والعرب على 4.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.68%.

هيئة الاستثمار تقرر اعتماد أسماء الشركات إلكترونيًا فى 4 خطوات على موقعها الرسمى

قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استصدار شهادة عدم الالتباس الكترونياً في 4 خطوات فقط عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالهيئة، وذلك تيسيرا علي المستثمرين كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، بحيث يمكن للمستثمر الحصول على الشهادة من مكتبه أو من منزله .

وأشارت الهيئة، إلى أن الخطوة الأولى هى التسجيل وإنشاء الحساب على البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

مؤسسة البترول الكويتية تخفض الإنفاق بعد تراجع "غير مسبوق" لأسعار النفط

أفادت مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز بأن مؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة أصدرت تعليمات لجميع الشركات التابعة لها بخفض المصروفات الرأسمالية والتشغيلية لهذا العام بسبب الهبوط "غير المسبوق" في أسعار النفط نتيجة انهيار اتفاق عالمي بشان إمدادات اخام بالإضافة لانتشار فيروس كورونا مما أضر بالطلب.

وجاء في المذكرة التي أرسلها الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم الهاشم بتاريخ 18 مارس أن الوضع "يحتم على المؤسسة وشركاتها التابعة مضاعفة الجهود لترشيد تقنين المصروفات المالية والتشغيلية لمواكبة الوضع الراهن".

وقال الهاشم إن ذلك "يشمل الخطط والمبادرات على برامج لزيادة الربحية عن طريق تعظيم الإيرادات وخفض التكاليف التشغيلية... وإعادة النظر في التكاليف الرأسمالية المطلوبة بما يشمل إلغاء أو تأجيل أو تخفيض تكلفة البرامج/ المشاريع الرأسمالية سواء كانت جديدة أو مرحلة".

شركات قطاع الأعمال العام تتحدى كورونا رغم تخفيض العمال 50%

كشفت مصادر بشركات قطاع الاعمال العام عن انتظام العمل فى الشركات الصناعية بنفس الكفاءة ونفس معدلات الانتاج بالرغم من خفض نسبة العمالة فى الشركات بنسبة 50% كتدابير احترازية ضد فيروس كورونا.

أشار الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الشركات تعمل بنفس الكفاءة بالرغم من خفض أعداد العاملين ولا سيما العمالة الإدارية، مع تنظيم العمالة الفنية بشكل يحميها من الإصابة ،أو من انتقال العدوى .

بورصات الخليج خضراء بجلسة الأربعاء..و"دبى" تربح 11.6 مليار درهم

ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تصدرت بورصة دبى الأكثر ارتفاعا بنسبة 6.42% ليربح 11.6 مليار درهم، وواصلت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثانية على التوالى، ودفع سهم البنك الأهلي المتحد بورصة البحرين للمنطقة الخضراء، وواصلت بورصة السعودية ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالى.

أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 بـ 700 جنيه للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير وملحوظ بقيمة 10 جنيهات، حيث سجل الذهب اليوم عيار 21 ما قيمته 700 جنيها للجرام، على خلفية ارتفاع أسعار الذهب عالميا لتتجاوز ال 1600 دولار للأوقية.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب:

ارتفع الذهب حوالي 3% منذ أمس الثلاثاء ليواصل مكاسبه، عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.