اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 08:44 م
خالد صلاح
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ملك الأردن يرسل طائرة محملة بالأدوية لتونس لمساعدتها فى مواجهة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:43 م
ملك الأردن يرسل طائرة محملة بالأدوية لتونس لمساعدتها فى مواجهة كورونا العاهل الأردنى الملك عبد الله
رويترز

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قالت الرئاسة التونسية اليوم الأربعاء إن ملك الأردن قرر إرسال طائرة محملة بالدواء المضاد للملاريا إلى تونس لاستخدامه فى علاج المصابين بفيروس كورونا.

جاء ذلك فى اتصال هاتفى بين الرئيس التونسى قيس سعيد والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

وقالت وزارة الصحة التونسية فى وقت سابق إن أطباء بدأوا في استخدام دواء "الكلوروكين" مع أدوية أخرى فى تجارب سريرية لعلاج مرضى كورونا. وحتى الآن أعلنت تونس 173 إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة خمسة أشخاص.

وتحشد السلطات التونسية جهودها مع المقرضين والشركاء الدوليين للمساعدة فى مواجهة الفيروس.

 

 


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