اليوم السابع
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مصير المتهم بقتل ربة منزل فى الجيزة بعد ادعائه المرض النفسى.. قانوني يجيب

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:00 ص
مصير المتهم بقتل ربة منزل فى الجيزة بعد ادعائه المرض النفسى.. قانوني يجيب جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جريمة بشعة شهدتها محافظة الجيزة خلال الأسبوع الجارى أقدم فيها عاطل على قتل ربة منزل، وتبين من خلال التحريات الأولية أن المتهم يعانى من مرض نفسى، يجعله غير مسئول عن تصرفاته، وهو ما جعل جهات التحقيق تودعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية تحت الملاحظة، لكتابة تقرير حول حالته، وبيان مدى مسئوليته عن تصرفاته من عدمه.

وتنتظر النيابة العامة فى جنوب الجيزة، تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية الخاص بالمتهم، الذى تم عرضه عليها، لتوقيع الكشف عليها وفحصه، والتأكد من سلامة قواه العقلية.

ويقول أحمد عبد الغنى المحامى والخبير القانونى، إن المتهم الذى يثبت أنه يعانى من مرض نفسى أو عقلى مزمن، لا تقع عليه مسئولية جنائية، لأن شرط أركان الجريمة العلم والإرادة الحرة المنفردة، بمعنى أن يكون المتهم مدركا وواعيا لما يفعله أثناء ارتكابه الجريمة، وهو غير متوفر بالنسبة للمرضى العقليين، الذين يتصرفون تصرفات غير واعية أو عاقلة.

وتابع "عبد الغنى"، فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أنه حال ثبوت، أن المتهم يعانى من مرض نفسى، يتم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية بمعرفة قاضى التحقيق المختص للعلاج، ولا تطبق عليه عقوبة عقب انتهاء فترة علاجه، لأنه فى نظر القانون غير مجرم، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تطبق العقوبة على المتهم المريض النفسى، إذا ثبت أنه كان فى كامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، وأصيب بالمرض العقلى عقب ارتكابها، وهنا توقع عليه عقب تماثله للشفاء.

وأكد "عبد الغنى"، أن المتهم الذى يتم عرضه على الطب النفسى، يخضع للكشف من قبل لجنة مختصة من أساتذة الطب النفسى، ويوضع تحت الملاحظة فترة من الزمن للتأكد من حقيقة إصابته بمرض نفسى دفعه لارتكاب الجريمة، أم أن الأمر مجرد محاولة للهروب من العقوبة المقررة قانونًا.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، وأفادت المعاينة أن السرقة ليست الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

بإجراء التحريات تبين أن جار المجنى عليها، وراء قتلها، وأنه يعانى من مرض نفسى، وارتكب الجريمة، بعد إشعال النار بشقته، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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