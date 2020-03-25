مصر للطيران تنظم 33 رحلة لإعادة المصريين من الخارج

أكدت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران تنظيم 33 رحلة دولية حتي الآن، إلى كل من "تورونتو وجدة وأبها، ودبي، وأكرا ولاجوس، والدمام والرياض وأبوظبي وقبرص ولندن ونيويورك وكانو ومدريد وميلانو وأسطنبول وباريس وبروكسل وامستردام وميونيخ وفرانكفورت وأثينا وموسكو وبرلين وروما وطوكيو" لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج بعد توقف حركة الطيران بسبب قرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأضافت المصادر أن هناك تنسيق كامل مع مختلف الوزارات وكذلك مكاتب الشركة بمختلف دول العالم ، للتخطيط لأي عدد من الرحلات خلال الأيام المقبلة لإعادة مصريين من اي دولة ، وأشارت الي انتظام العمل وفقا لتوجيهات الحكومة ووزارة الطيران المدني ، وان جميع الأطقم الطائرة جاهزة لتشغيل اي رحلات خلال أوقات حظر الطيران التي امتدت حتي منتصف ابريل المقبل مع جداول التشغيل الصيفية .

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني ، من خلال خطاب إلى كافة شركات الطيران وشركات الطيران العاملة بمصر، أكدت فيه على توقف حركة الطيران، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، وصرحت السلطة للطائرات بالهبوط فى المطارات المصرية، لشركات الطيران التى تقوم بنقل أفواج سياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد إستكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدنى على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها ، كما صرحت برحلات الهبوط الفنى للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، كما صرحت سلطة الطيران المدني بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، ورحلات الشحن الجوى الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، ويصرح برحلات الإسعاف الدولية .