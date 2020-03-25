مصرع طفلة سقطت من أعلى سلم الطابق الثالث بساقلته سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى ساقلته المركزى، شرقى محافظة سوهاج، طفلة فى التاسعة من العمر، جثة هامدة على إثر سقوطها من أعلى سلم المنزل الخاصة بها عقب انزلاق قدميها.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق، يفيد بوفاة طفلة إدعاء سقوط من علو، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ساقلته المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد كريم علام رئيس وحدة مباحث ساقلته، بوصول الطفلة "أروى ص ا ر" 9 سنوات، طفلة تقيم بناحية الطوايل الشرقية دائرة المركز "جثة هامدة" إدعاء سقوط من علو.

بالانتقال إلى مكان الحادث، وسؤال والدها المدعو "صبره ا ر ا " 49 سنة سائق، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء نزول نجلته من أعلى سلم المنزل بالطابق الثالث أنزلقت قدماها وسقطت أرضاً، مما أدى لوفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر مضاعف بقاع الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.