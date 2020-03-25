اليوم السابع
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مصرع شخص إثر انقلاب دراجة بخارية فى شارع مراد بالجيزة

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:50 ص
مصرع شخص إثر انقلاب دراجة بخارية فى شارع مراد بالجيزة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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لقى شخص مصرعه إثر انقلاب دراجة بخارية بشارع مراد بالقرب من ميدان الجيزة، مما أدى إلى توقف حركة السيارات بالطريق للقادم من ميدان الجيزة إلى كورنيش النيل، فيما نقل المتوفى إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى بوجود حادث مرورى بشارع مراد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أنه أثناء سير دراجة بخارية نتيجة للسرعة الزائدة اختلت منه عجلة القيادة وانقلبت الدراجة، ونقل إلى المستشفى التى لفظ فيها أنفاسه الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‎

 

وعززت، اليوم الأربعاء، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 


امن الجيزة

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ميدان الجيزة

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