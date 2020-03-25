اليوم السابع
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مشروع رواد 2030 يطلق حلقة 2 من كبسولة رائد الأعمال بنصائح للشركات الناشئة

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:49 م
مشروع رواد 2030 يطلق حلقة 2 من كبسولة رائد الأعمال بنصائح للشركات الناشئة الدكتورة هالة السعيد
كتب أحمد حمادة

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يستمر مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى إطلاق حلقات "كبسولة رائد الأعمال" والتى تستهدف التوعية بشأن التعامل مع أزمة فيروس كورونا التى يواجهها العالم حاليًا والتعرف على توابع تلك الأزمة.
 
 
وتناولت الحلقة الثانية من الكبسولة توابع أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على الشركات الناشئة وتأثير الفيروس على الاقتصاد بشكل عام وعلى سلوك المستهلك. 
 
 
وقدم الحلقة الثانية هاني عياد من مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والذى قدم كذلك عددًا من النصائح فى الإدارة المالية للشركات الناشئة خلال فترة الأزمة، حيث أشار إلى كيفية التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بالعلم وكيفية التعامل معها من قبل المؤسسات والشركات الناشئة وكيفية الحفاظ على العملاء الحاليين لأى مؤسسة اقتصادية.
 
 
وتستمر حلقات "كبسولة رائد الأعمال" على مدار الأسبوع بواقع حلقة يوميًا، حيث تأتى فى إطار حملات التوعية التى تتبناها وزارة التخطيط للتوعية بشأن التعامل مع الأزمة التى يشهدها العالم حاليًا فيما يخص فيروس كورونا المستجد والمعروف علميًا باسم "كوفيد 19"، ويقدم الحلقات مجموعة من المتخصصين فى ريادة الأعمال في المجالات كافة. 
 
 
ويمكن متابعة الحلقات الخاصة بالكبسولة يوميًا من خلال صفحة مشروع رواد 2030 على منصة التواصل الاجتماعى فيس بوك ولمشاهدة ثانى حلقات كبسولة رائد الأعمال برجاء الضغط علي الرابط التالى كبسولة رائد الأعمال.
 

الشركات الناشئة

كورونا

رواد الاعمال

فيروس كورونا والاقتصاد

اخبار الاقتصاد

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