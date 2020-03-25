مستثمرو البحر الأحمر: الحكومة ساندت المنشآت السياحية للحفاظ على العمالة

كتبت آمال رسلان

أكد تامر نبيل عضو جمعية "مستثمرو البحر الأحمر" أن الحكومة ومتخذي القرار فى الدولة قدموا دعمًا كبيرًا لقطاع السياحة خلال الساعات الماضية خلال هذه الأزمة، وأبدوا اهتمامًا عاليًا وسرعة باتخاذ القرارات بالوقت المناسب، مع أداء متميز علي كل المستويات لوضع حلول سريعة وتخفيف الأزمة علي أبناء القطاع.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتوجيهاته السريعة للحكومة باتخاذ قرارات فورية للوقوف بجانب القطاع السياحي للعبور من هذه الأزمة، وكان أولى هذه القرارات قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي بإعطاء قروض سريعة ومخفضة الفائدة للقطاع السياحي، متوقعًا أن يكون هناك قرارات متلاحقة آخرى بعد اجتماع مجلس الوزراء المقبل من أجل أن تستمر جميع المنشآت السياحية بالعمل والحفاظ علي القوي البشرية المتميزة من أبناء القطاع السياحي .

ولفت نبيل إلى أن المنشآت السياحية والفندقية بدأت فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى بمنح القروض الميسرة للقطاع، بهدف معاونة قطاع السياحة فى سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة خلال فترة توقف السياحة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأخطر البنك المركز المنشآت الفندقية والسياحية بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تٌسدد على مدة حدها الأقصى عامين مع فترة سماح لا تزيد على 6 أشهر وتبدأ من تاريخ المنح، وذلك لسداد الرواتب الأجور وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.

وتخضع للمبادرة فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، النقل السياحى البرى، المطاعم والأنشطة الترفيهية، النقل الجوى للركاب. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه رسائل طمأنة للقطاع بالكامل، وإعلانه مبادرة بخصوص قطاع السياحة الذي تأثر سلبًا من فيروس كورونا، وهي شمول مبادرة التمويل السياحي لتمويل مصاريف الفنادق بمبلغ يصل لـ50 مليار جنيه، كذلك تأجيل مستحقات الشركات العاملة في قطاع السياحة، إضافة إلي تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير 6 أشهر.