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مدير أمن الوادي الجديد يتفقد تطبيق حظر التجول بشوارع مدينة الخارجة

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:42 م
مدير أمن الوادي الجديد يتفقد تطبيق حظر التجول بشوارع مدينة الخارجة
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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تفقد اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد، ميادين وشوارع مركز الخارجة، يرافقه اللواء مصطفى مبروك مدير البحث الجنائي ومدير إدارة الامن الوطني بالمحافظة، تنفيذ قرار حظر التجول والتفتيش على قوات التأمين والدوريات المرورية المكلفة بتنفيذ القرار حيث قامت قوات الأمن بتحذير المواطنين قبل الدخول في وقت الحظر عبر مكبرات الصوت بضرورة الالتزام بتطبيق القرار حتى لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وانتشرت القوات التابعة لمديرية أمن الوادي الجديد،  في جميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة، لضبط المخالفين لقرار الحظر، حيث نفذت قوات أمن الوادي الجديد، قرار حظر التجوال على مستوى مراكز المحافظة بدءا من الساعة السابعة مساءا حيث التزم المواطنين بتنفيذ القرار وبدت الشوارع خالية من المارة وأقيمت عدة كمائن أمنية في مداخل مدن ومراكز المحافظة المشتركة مع حدود مدن المحافظات المجاورة.

كما التزم التجار وأصحاب الأنشطة التجارية بمحافظة الوادي الجديد بقرار الغلق في الساعة الخامسة مساءا على مستوى مراكز ومدن المحافظة حيث استعد أصحاب المحلات والانشطة التجارية المقرر غلقها بموعد الغلق منذ الساعة الرابعة والنصف،  وجرى تنفيذ حملات أمنية مكبرة بتوجيهات من اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة والتى قامت بالمرور على الشوارع والميادين وشددت على غلق المحال التجارية والانشطة المدرجة بالقرار تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ولم يتم تحرير اية محاضر بعدم التنفيذ في ظل التعاون الجاد من اصحاب المحلات والتكاتف مع جهود المحافظة للحفاظ على الوادي الجديد خالية من فيروس كورونا.

 

 


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