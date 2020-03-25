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محمد بن زايد يبحث مع رؤساء دول أوروبية ووزير الخارجية الأمريكي مواجهة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:25 م
محمد بن زايد يبحث مع رؤساء دول أوروبية ووزير الخارجية الأمريكي مواجهة كورونا محمد بن زايد
كتب هيثم سلامة

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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبينو و ميلو جيوكانوفيتش رئيس الجبل الأسود، و ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا أرمين سركيسيان رئيس أرمينيا، العلاقات المشتركة وسبل مواجهة فيروس كوروناواحتواء تداعيات انتشاره. 

وكتب محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه بموقع تويتر:" تلقيت اليوم اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي .. بحثنا خلاله علاقات بلدينا وجوانب تعاونهما والتنسيق المشترك بينهما إضافة إلى أهمية التضامن والتعاون الدولي في مواجهة فيروس " كورونا " واحتواء تداعيات انتشاره خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم".

محمد بن زايد

وأضاف :" بحثت - خلال اتصال هاتفي - مع فخامة ميلو جيوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو " الجبل الأسود " .. تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا وسبل تنميتها إضافة الى آخر تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد، والجهود الدولية في التصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره".

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وأوضح :"ناقشت هاتفيا مع فخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا .. علاقات البلدين والجهود المشتركة لمواجهة فيروس كورونا.. دولة الإمارات تواصل مساعيها في تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للجهود الدولية الهادفة إلى احتواء انتشار الفيروس".

واستطرد:" بحثت هاتفيًا مع فخامة أرمين سركيسيان رئيس أرمينيا .. فرص تنمية علاقات التعاون والعمل المشترك في المجالات كافة بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما ..إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تحديات انتشار فيروس " كورونا ".

يشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، سجلت 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تعود لجنسيات مختلفة و شفاء 7 حالات حالات لمواطنين إماراتيين.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، خبر عاجل، مساء اليوم الاربعاء، حسب ما نقلته العربية الاخبارية، إحالة 64 شخصا للنيابة خالفوا قانون مكافحة الأمراض السارية، لعدم التزامهم بفرض الحظر لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

 


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كورونا نيوز

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