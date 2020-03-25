محمد البهى: تحديد مواعيد عمل المصانع وفقا لجدولة كل قطاع واحتياجاته

كتبت سماح لبيب

قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن أغلب القطاعات الصناعية ستعمل وفقا لقرار الحظر المطبق من الساعة السابعة ولا تأثير على حركة الإنتاج، حيث أن المصانع ستعمل على وضع مواعيد داخلية للقطاعات الذى يتطلب العمل فيها على مدار اليوم مثل الصناعات الغذائية، حيث تضع فترتين للعمل ومنهم فترة ليلية يستمر فيها العمال مساءا فى العمل لحين فك الحظر صباحا مع مراعاة تقليل عدد العمال تجنبا لأى عدوى فيما بينهم .

وأضاف البهى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن القطاعات الصناعية الأخرى التى لا تحتاج لزيادة انتاجيتها خلال فترة الركود والتوقف عن الاقبال على الشراء لا تحتاج الا لفترة صباحية خاصة المصانع الموجودة فى المناطق الصناعية البعيدة عن الأماكن السكنية للعمال ، وسيتم مراعاة الخروج مبكرا لاستخدام وسائل المواصلات قبل تطبيق الحظر فى السابعة مساءا .

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، إلى ضرورة تطبيق الحظر وتجنب التجمعات حتى لا ينتشر الفيروس وسط العمال وسيؤدى إلى كارثة حقيقية ، إلا أن تخفيف العمالة وتوقف الصناعات غير الضرورية حاليا لفترة أسبوعين لا يؤثر أبدا على المصانع المصرية .

من الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء أعلن اليوم فرض حظر التجوال على المواطنين ووسائل المواصلات العامة اعتبارا من غدا الاربعاء فى السابعة مساءا ، كما أعلن إغلاق المحال التجارية من الخامسة وحتى السادسة مساءا فيمادا السوبر ماركت والمخابز ، كما لا يسرى القرار على المطاعم التى تقدم طلبات الدليفرى فقط.