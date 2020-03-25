اليوم السابع
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محافظ مطروح : حصر 8 آلاف و456 عامل غير منتظم تمهيدا لصرف منح لهم

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:10 م
محافظ مطروح : حصر 8 آلاف و456 عامل غير منتظم تمهيدا لصرف منح لهم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالي

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وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لمديرية القوى العاملة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتسجيل العمالة غير المنتظمة، من أجل صرف المنحة المقررة لهم من الدولة، لمواجهة الأعباء الاقتصادية، في ظل التأثر بتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، من خلال تخصيص عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل على موقع وزارة القوة العاملة، للتيسير عليهم ومنع الزحام والتجمعات.

 

وأوضح محافظ مطروح، أنه يجري عمل حصر شامل  للعمالة غير المنتظمة، سواء المسجلين وعددهم  8آلاف و456 عامل، ويجري تسجيل غير المسجلين بالقوى العاملة من خلال موقع الوزارة، وأنه منعا للزحام والتجمعات لأماكن تسجيل العمالة، تم التوجيه بالتنسيق بفتح منافذ جديدة للتسجيل في عدد من مدارس مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدولة، لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء توجيهات وزارة القوى العاملة، لشمول تسجيل جميع فئات العمالة غير المنتظمة وحصرها للتمكن من تقديم كافة أوجه الرعاية المناسبة المستحقين

 

ويتم التسجيل لفئات المستهدفة  من خلال الموقع الإليكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة، على الإنترنت http://www.manpower.gov.eg/ لتسجيل العمالة غير المنتظمة.

وشهدت الأيام الماضية انتشار بعض التجمعات والزحام، من العمالة غير المنتظمة، أمام مكاتب خاصة، تعمل في تقديم الخدمات على الانترنت للمواطنين، مقابل رسوم ومصاريف، وتدخلت الأجهزة المعنية، لتنظيم التجمعات وتحديد مسافات آمنة لمنع الزحام، واتخذ محافظ مطروح قرارا بفتح عدد من المنافذ للتسهيل على المواطنين ومنع التجمعات.

 


محافظة مطروح

منحة العمالة غير المنتظمة

فيروس كورونا

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