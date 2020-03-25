محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يتابعان تطبيق الحظر ويتجولان بالشوارع والأحياء

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، شوارع مدينة كفر الشيخ لمتابعة تطبيق الحظر والتزام الأهالي بالقرار، فتفقد المحافظ شوارع وأحياء شرق وغرب مدينة كفر الشيخ، كما تلقى المحافظ تقارير من رؤساء المدن بالتزام المواطنون بقرار الحظر.

وأشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بأهالي المحافظة بتنفيذ قرار حظر التجوال بالشوارع والميادين العامة والجانبية من الساعة الـ7 مساءً حتي الـ 6 صباحاً، وذلك تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والاستباقية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.

ووجه محافظ كفرالشيخ، الالتزام من الجميع بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، وكذا حركة وسائل النقل العامة والخاصة على كل الطرق بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، ابتداء من الساعة الـ 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، بالإضافة إلي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بدور الأجهزة الأمنية فى القيام بدورها، مؤكدًا علي جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية ، ورفع درجة الإستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين كافة جهات المحافظة لمجابهة والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا أن كافة القرارات تهدف فى المقام الأول الحفاظ على صحة وسلامة وحياة المواطنين.



