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محافظ شمال سيناء: تخفيض عدد العمال فى المصالح الحكومية لمدة 15 يوما

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:42 م
محافظ شمال سيناء: تخفيض عدد العمال فى المصالح الحكومية لمدة 15 يوما اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،فى بيان له،تخفيض عدد العاملين فى ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات والمصالح الحكومية لمدة 15 يوما ، طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه تم تحديد مجموعة عمل بكل جهة، على أن تتكون من مدير الإدارة او القسم واحد العاملين به ، على أن يتم منح باقى الموظفين راحة لمنع اى تجمعات. 

أضاف الغندور، أنه يتم منح أصحاب الأمراض المزمنه وذوى الاحتياجات الخاصة والموظفات التى لديهن أبناء اقل من 12 سنة والموظفين المغتربين ، راحه خلال تلك الفترة. 

يأتى ذلك فى إطار استمرار الحكومه فى اتخاذ الإجراءات الأحترازيه اللازمة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

واغلقت السلطات المختصة بشمال سيناء اليوم سوق بئر العبد الأسبوعى الشعبى تنفيذا للإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا .

واعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى بيان له انه طبقا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة من ديوان عام المحافظة نظرا للظروف التى تمر بها البلاد من تفشى وباء كورونا والحد من الزحام وحفاظا على ارواح المواطنين بمركز بئر العبد تقرر ايقاف العمل بالسوق الاسبوعى بمدينة بئر العبد بصفة مؤقته لحين زوال السبب.

وناشد مجلس مدينة بئر العبد المواطنيبن الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، مع التاكيد بان جميع السلع متوفرة من خضروات وفاكهة وسلع تموينية وغاز ومواد غذائية.

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى بيان له أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استجاب لمطالب أهالى المدينة بتوفير سيارة ماكينة الصرف الآلى المتنقلة لصرف المرتبات لتخفيف الزحام على ماكينات البنك المتواجد ببئر العبد فى إطار إجراءات تخفيف الزحام للحد من خطر انتشار فيروس كورونا .

وتابع محسن سالم رئيس مدينة بئر العبد مع مدير فرع البنك بالمدينة إجراءات تغذية ماكينات الصرف الآلية بالسيارة المتنقلة لصرف المرتبات والمعاشات ببئر العبد للحد من الزحام على الماكينات.

وأطلق مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناءحملة تعقيم شوارع المدينة والأحياء بمشاركة مختلف الجهات الحكومية واهالى المدينة .

وقال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء ، ان الحملة هى مبادرة يشارك فيها الجميع من جهات ومسؤولين رسميين ورموز العمل الأهلى، وبدأت بتعقيم وتطهير شوارع المدينة الرئيسية ولاتزال متواصلة حتى الانتهاء من تعقيم مختلف أنحاء المدينة .

وسبق وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء ان فريق طبى متخصص انتهى اليوم من تعقيم 4 مدارس بنطاق مدينة الشيخ زويد .

وأوضح البيان أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وإشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، وسلامة سلمان مدير عام الإدارة التعليمية بالشيخ زويد، والمهندسة هناء مدير وحدة الملاريا، واصل الفريق الطبى بالإدارة حملة تطهير وتعقيم المدارس، وذلك فى اطار ما تقوم به الدولة من جهود لمكافحة أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تعقيم مدارس أبو طويلة وأبو زرعى والعكور والمعنية.

وسبق وأعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء، الانتهاء من تطهير وتعقيم، مقر هندسة كهرباء الشيخ زويد فى إطار ما تقوم به الدولة من جهود لمكافحة أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

 


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