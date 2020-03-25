اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 11:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف ومدير الأمن يتفقدان الميادين لمتابعة تنفيذ حظر التجوال

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:40 م
محافظ بنى سويف ومدير الأمن يتفقدان الميادين لمتابعة تنفيذ حظر التجوال محافظ بني سويف ومدير الأمن
بني سويف أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالجهد الذي تبذله مديرية الأمن فى تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة، والتي يتم تنفيذها بداية من اليوم، مؤكدا على أن الوضع بالشوارع والميادين منضبط طبقا للقرارات، إذ يوجد تنسيق تام بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتنفيذ القرارات من خلال غرف عمليات منعقدة على مدار الساعة، وتواصل مباشر ودائم بين كافة الجهات المعنية، وفقا لخطة استعدادات تنفذها المحافظة بكافة أجهزتها المعنية والمعاونة لإنجاح جهود الدولة التي تهدف إلى مجابهة انتشار فيروس كورونا، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالميا.

جاء ذلك خلال جولته مساء اليوم الأربعاء برفقة اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية _ مدير أمن بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، لمتابعة تنفيذ جهود مديرية الأمن في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء  ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس" كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتجول محافظ بني سويف ومدير الأمن  بشوارع وميادين المحافظة للإطمئنان على الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية، والمحال التى تقرر غلقها بشكل كامل، وتطبيق حظر الانتقال أو التحرك من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، ولمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة للفيروس، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها رجال الشرطة، والتأكد من توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع استثناء السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

وأثنى محافظ بني سويف، على أهالي المحافظة واستجابتهم ووعيهم بأهمية مساندة الدولة في مجابهة انتشار هذا الفيروس، مشيرا إلى أن المواطن السويفي ضرب أفضل الأمثلة في الالتزام بقرارات الدولة، إذ خلت الشوارع  من المارة، وأغلقت المحلات في مواعيدها، ما يعكس مدى تفهم المواطنين لجهود الدولة التي تهدف الحفاظ على سلامتهم وصحتهم،كما تواصل محافظ بني سويف  مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ القرارات بمراكز الواسطى وناصر واهناسيا وببا وسمسطا والفشن، مشددا على عدم السماح بأي مخالفة للقرارات الوزارية ، وإبلاغ غرفة العمليات بمستجدات الوضع أولا بأول ، مع ضرورة المتابعة اليومية.


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

بني سويف

حظر التجول

إغلاق المحلات

خلو الشوارع من الماره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملكة إليزابيث تجرى اتصالاً هاتفيًا مع بوريس جونسون من داخل العزل الصحى

الملكة إليزابيث تجرى اتصالاً هاتفيًا مع بوريس جونسون من داخل العزل الصحى

فيديو.. وزير الداخلية: المواطنون على علم بالأزمة عالميًا ونثق بوعى المصريين

فيديو.. وزير الداخلية: المواطنون على علم بالأزمة عالميًا ونثق بوعى المصريين

متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم

متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم

رسائل وزير الداخلية من الشارع فى الساعات الأولى لتطبيق حظر التجوال.. اللواء محمود توفيق: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين.. التعامل بحزم مع محاولات التشكيك فى إجراءات الدولة.. ويجب التكاتف لعبور الأزمة

رسائل وزير الداخلية من الشارع فى الساعات الأولى لتطبيق حظر التجوال.. اللواء محمود توفيق: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين.. التعامل بحزم مع محاولات التشكيك فى إجراءات الدولة.. ويجب التكاتف لعبور الأزمة

مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك

مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك

صور.. وزير الداخلية يتفقد الشوارع فى الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال

صور.. وزير الداخلية يتفقد الشوارع فى الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال

هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة