محافظ بنى سويف ومدير الأمن يتفقدان الميادين لمتابعة تنفيذ حظر التجوال

بني سويف أيمن لطفي

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالجهد الذي تبذله مديرية الأمن فى تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة، والتي يتم تنفيذها بداية من اليوم، مؤكدا على أن الوضع بالشوارع والميادين منضبط طبقا للقرارات، إذ يوجد تنسيق تام بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتنفيذ القرارات من خلال غرف عمليات منعقدة على مدار الساعة، وتواصل مباشر ودائم بين كافة الجهات المعنية، وفقا لخطة استعدادات تنفذها المحافظة بكافة أجهزتها المعنية والمعاونة لإنجاح جهود الدولة التي تهدف إلى مجابهة انتشار فيروس كورونا، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالميا.

جاء ذلك خلال جولته مساء اليوم الأربعاء برفقة اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية _ مدير أمن بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، لمتابعة تنفيذ جهود مديرية الأمن في تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس" كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتجول محافظ بني سويف ومدير الأمن بشوارع وميادين المحافظة للإطمئنان على الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية، والمحال التى تقرر غلقها بشكل كامل، وتطبيق حظر الانتقال أو التحرك من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، ولمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة للفيروس، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها رجال الشرطة، والتأكد من توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مع استثناء السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

وأثنى محافظ بني سويف، على أهالي المحافظة واستجابتهم ووعيهم بأهمية مساندة الدولة في مجابهة انتشار هذا الفيروس، مشيرا إلى أن المواطن السويفي ضرب أفضل الأمثلة في الالتزام بقرارات الدولة، إذ خلت الشوارع من المارة، وأغلقت المحلات في مواعيدها، ما يعكس مدى تفهم المواطنين لجهود الدولة التي تهدف الحفاظ على سلامتهم وصحتهم،كما تواصل محافظ بني سويف مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ القرارات بمراكز الواسطى وناصر واهناسيا وببا وسمسطا والفشن، مشددا على عدم السماح بأي مخالفة للقرارات الوزارية ، وإبلاغ غرفة العمليات بمستجدات الوضع أولا بأول ، مع ضرورة المتابعة اليومية.