محافظ المنوفية: 1.3 مليون جنيه للعمالة المؤقتة وإجراءات عاجلة للمتضررين من سوء الطقس

المنوفية - محمدفتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، عن تحويل ما يقرب من مليون و350 ألف جنيه لعدد 2717 من العمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات ما قبل الأحداث الجارية بمديرية القوى العاملة بالمحافظة بواقع 500 جنيه لكل عامل، وعلى كل عامل مسجل بقاعدة البيانات ويحمل كارنيه القوى العاملة التوجه لأقرب مكتب بريد وبالبطاقة الشخصية لصرف المبلغ بداءً من يوم الاثنين 30 مارس .

يأتي ذلك فى إطار المساهمة فى رفع العبء عن كاهل العمالة الغير منتظمة وخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا.

كما ناشد المحافظ كافة العمالة الغير منتظمة بسرعة تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى للوزارة( www.manpower.gov.eg) وتخصيص رقم 01212201303 لاستقبال استفسارات العمالة الغير منتظمة عن أية بيانات على الواتس آب، جاء ذلك خلال اجتماعه بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة ، ووكيل وزارة القوى العاملة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بحصر الحالات المتضررة نتيجة التحويل من الضمان لتكافل وكرامة وحالات قائمة الانتظار والحالات المقبولة ولم يصدر لها الفيزا حتى تاريخه ، ليتم النظر فى مساعدتها من خلال صندوق الكوارث بالمحافظة .

وعلى جانب آخر وفى إطار توجيهات محافظ المنوفية بصرف التعويضات اللازمة للمضارين جراء موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها البلاد مؤخراً، أكد منير أبو الخير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم صرف إعانات فورية لعدد 8 حالات وفيات من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعية الشرعية الرئيسية بالقاهرة ، وسيتم صرف إعانة إضافية من صندوق الإغاثة لكل حالة وفاة حال استيفاء أوراقها، وكذا صرف مبلغ يتراوح من 2000 جنيه إلى 20 ألف جنيه لحالات الإصابة حسب نسبة الإصابة والعجز فورا استيفاء أوراقه .

كما أشار إلى أنه تم حصر خسائر الممتلكات ضمن موجة الطقس السيئ وسيتم صرف 50% من إجمالى الخسائر بحد أقصى 20 ألف جنيه، وبالنسبة للحالات المتضررة والتى تحتاج إلى إحلال وتجديد ستقوم إحدى الجمعيات بالمنوفية بإعادة الإعمار فى حدود 50 ألف جنيه وفقا لمعاينة اللجنة المشكلة ومحضر الشرطة .

وتفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية غرف العزل بمستشفى الباجور العام والمخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، موجها مدير المستشفي بزيادة عدد غرف العزل ورفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتهم وذلك في إطار التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة و المشتبه بها بفيروس كورونا، رافقه الأستاذ محمود المرسي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

واستمع المحافظ من مدير المستشفي عن آخر الأعمال والإجراءات الوقائية التي قامت بها المستشفي استعدادا لاستقبال أي حالة مصابة بالفيروس أو مشتبه بها وذلك طبقاً لمعايير وزارة الصحة ، مضيفاً بأنه قد تم تخصيص 2 غرف عزل بالمستشفي لاستقبال أي حالة يتم اكتشافها، كما وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من كافة التجهيزات بالدور الخامس والسادس بالمستشفى .

وأكد محافظ المنوفية علي أنه تم تشكيل لجان لتدعيم فرق مديرية الصحة لمتابعة كافة الحالات القادمة من الخارج بنطاق المحافظة من خلال زيارات ميدانية بالمنازل للتأكد من عدم إصابتها أو الاشتباه بها خلال 14 يوم من تاريخ وصولها للمحافظة وفي حالة ظهور أي أعراض يتم إبلاغ وزارة الصحة فوراً ، موجهاً رئيس المدينة بتذليل كافة العقبات التي تواجهه أعمال اللجنة لتسهيل مهمتها .