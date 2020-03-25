اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتابع تطبيق حظر التجوال بالشوارع

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:41 م
محافظ القليوبية يتابع تطبيق حظر التجوال بالشوارع تنفيذ قرار حظر التجوال بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية تطبيق قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحظر التجوال للمواطنين بداية من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كرونا المستجد، حيث أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدامية بشوارع المحافظة لمتابعة تطبيق القرار وغلق المحال والمقاهى المخالفة.
 
وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته وعضوية رؤساء المدن والمراكز والأحياء، تم ربطها مع غرف العمليات الفرعية بكل مدينة على مستوى المحافظة، لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن فرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة 15 يوما.
 
وأكد محافظ القليوبية، فى تصريحات صحفية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهى بشكل دورى فى الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.
 
فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.
 
كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.
 
تنفيذ قرار حظر التجوال بالقليوبية
تنفيذ قرار حظر التجوال بالقليوبية

 

قرار حظر التجوال بالقليوبية
قرار حظر التجوال بالقليوبية

 

قرار حظر التجوال في القليوبية
قرار حظر التجوال في القليوبية

 


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