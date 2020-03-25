اليوم السابع
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محافظ القليوبية: تشغيل النقل الداخلى من 6.30 صباحا لـ6 مساءا خلال فترة الحظر

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:39 ص
محافظ القليوبية: تشغيل النقل الداخلى من 6.30 صباحا لـ6 مساءا خلال فترة الحظر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تشغيل رفق النقل الداخلي للمحافظة على الخطوط الداخلية من الساعة الـ 6.30 صباحا،وحتى الساعة السادسة مساءا،وذلك خلال فترة حظر التجوال التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء،موضحا أن العمل سيتم وفقا لما جاء بقرار رئيس الوزراء.

وأضاف المحافظ،فى بيان له اليوم،أن المحافظة تواصل العمل بجميع المرافق خلال فترة الحظر منها النظافة وغيرها على حد سواء، والحرص على استمرار الأعمال في الأزقات المحددة لها خلال فترة حظر التجوال.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دوري يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة في مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.


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فيروس كورونا المستجد

مرفق النقل الداخلى بالقليوبية

حظر التجوال

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