محافظ الغربية يناشد المواطنين الالتزام بالحظر حفاظا على السلامة العامة

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية البدء اليوم الأربعاء فى تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة موضحا أن تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، تستهدف منع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

ناشد المحافظ المواطنين الالتزام بتنفيذ القرارات مؤكدا أنه يثق فى وعى أبناء الغربية وإدراكهم لأهمية المشاركة الايجابية فى إتباع الإجراءات الوقائية التى تحميهم من الإصابة بالفيروس، موضحا أن المحافظة سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإجراءات الحظر.

أشار محافظ الغربية إلى استمرار كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات ضمن جهود المحافظة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المحافظ، أن مديرية الطب البيطري قامت بتعقيم وتطهير 1500 منشأة حكومية من بينها المستشفيات والوحدات الصحية والتربية والتعليم والوحدات المحلية وأيضا دور العبادة المساجد والكنائس.

وأضاف المحافظ استمرار أعمال التوعية للمواطنين من خلال منشورات توعية بالإضافة إلى بث رسائل عبر قناة الدلتا الفضائية ومكبرات الصوت في جميع المراكز والقرى. جاء ذلك خلال جولته بطنطا، والتى رافقه فيها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ورؤساء أحياء اول وثان طنطا للتأكد من التزام جميع المحلات بقرار الغلق، كما أمر بإخلاء الباعة المتجولين أمام مستشفى الطوارئ

بينما قام مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، بعدة حملات، بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرافق والإدارات الصحية والبيطرية والتموين، على المطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح تنفيذا لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، وتقديم الأطعمة بالمطاعم، وإقامة أفراح أو مناسبات بقاعات الأفراح، وتم المرور على شوارع البحر ومنطقة أبو شاهين وسوق أبو شاهين وشارع 6 أكتوبر، وتم رفع سيارة بيع أسماك وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحية، وغلق مقهي و3 مطاعم وتحرير محضر نظافة، وإعدام 5كيلو جبن غير مطابق للمواصفات، وإعدام 10كيلو زيت طاسة محروق وبه شوائف، وغلق 2 محل عطارة، وتحرير محضر عدم إعلان عن تسعيره، كما تم غلق 3 محلات أمن غذائى.