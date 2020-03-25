محافظ الغربية يتابع حظر التجوال بمركز قطور

الغربية عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بزيارة مفاجئة لمدينة قطور للوقوف علي تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي والكافيتريات والتزام المواطنين بالمدينة والمركز بالتعليمات والقرارات واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية من تطهير والتعقيم وأعمال النظافة العامة ورفع القمامة بالشوارع.

وأكد علي دور المواطنين في الالتزام بمنازلهم بقدر الإمكان لسلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بفترة الحظر (أحمي نفسك أحمي بلدك).

وشدد علي المسئولين بتنفيذ جميع القرارات واتخاذ كافة التدابير وتحرير المحاضر علي المخالفين بشان الغرامة الفورية لعدم غلق المحلات التجارية وكذا سحب جميع رخص السيارات التي تخالف موعد الحظر للنقل الجماعي علي الطرق رافقة خلال الجولة اللواء محمد المجبر رئيس مركز ومدينة قطور كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،قد أعلن على اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا، والتصدي للمخالفين لقرار الحظر والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ أنه تم إغلاق 1544سنتر دروس خصوصية و68محل و183قاعة افراح، و476مقهي، و310مطعم، و91جيم، و416حضانة، ومصادرة 1834شيشة، وتحرير 126مخالفة شهادة صحية، وتحرير 412محضر نظافة، وتحرير 40محضر غش تجاري.

كما تم ضبط 82اصناف غير صالحه للاستهلاك، وتحرير 87محضر عدم إعلان عن أسعار، و12قضية حيازة سلع تموينية، و6محاضر نقص وزن، و13محضر غرامات.

من ناحيه اخرى أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية البدء اليوم الأربعاء فى تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة موضحا ان تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، تستهدف منع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وناشد المحافظ المواطنين الإلتزام بتنفيذ القرارات مؤكدا أنه يثق فى وعى أبناء الغربية وادراكهم لأهمية المشاركة الايجابية في اتباع الإجراءات الوقائية التى تحميهم من الاصابة بالفيروس، موضحا أن المحافظة سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لاجراءات الحظر.

وأشار محافظ الغربية إلى استمرار كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات ضمن جهود المحافظة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المحافظ، أن مديرية الطب البيطري قامت بتعقيم وتطهير 1500 منشأة حكومية من بينها المستشفيات والوحدات الصحية والتربية والتعليم والوحدات المحلية وأيضا دور العبادة المساجد والكنائس.

وأضاف المحافظ استمرار أعمال التوعية للمواطنين من خلال منشورات توعية بالإضافة إلى بث رسائل عبر قناة الدلتا الفضائية ومكبرات الصوت في جميع المراكز والقرى. جاء ذلك خلال جولته بطنطا ، والتى رافقه فيها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ورؤساء أحياء اول وثان طنطا للتأكد من التزام جميع المحلات بقرار الغلق، كما أمر باخلاء الباعة المتجولين أمام مستشفى الطوارئ