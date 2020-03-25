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محافظ الشرقية يشكل لجنة أزمات لحل مشكلات المواطنين أثناء الحظر

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:12 م
محافظ الشرقية يشكل لجنة أزمات لحل مشكلات المواطنين أثناء الحظر محافظ الشرقية خلال الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

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شكل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، غرفة عمليات رئيسية بإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية، تتضمن ممثلا عن المديريات والهيئات والشركات والقطاعات " الصحة – الإسعاف – الدفاع المدنى – مياة الشرب والصرف الصحى – الكهرباء "، وذلك للتحرك السريع والتنسيق مع الجهات المعنية فى حال وصول أيه بلاغات من المواطنين عن حوادث أو أعطال على أن يتم التنسيق فى ذلك مع غرفة عمليات مديرية أمن الشرقية وغرفة عمليات القوات المسلحة بمحافظة الشرقية .

كان المحافظ قد ترأس، إجتماعاً مع القيادات الأمنية والشرطية والعسكرية ومديرى المديريات الخدميه والشركات والهيئات ومرفق الإسعاف والهلال الأحمر ومديرى عدد من الإدارات بالديوان العام وبحضور اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

تناول الإجتماع التأكيد على جاهزية كافة الجهات المعنية بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة والتى تم الإعلان عنها ظهر أمس والتى تم تنفيذها من اليوم 25 مارس 2020 خاصة فيما يتعلق بقرارت حظر التجوال والتى بدأت فى تمام السابعة مساء وكذا غلق المحال التجارية فى تمام الساعة الخامسة مساء.

كما إستمع لعدد من المشكلات التى إستعرضها وكلاء الوزارة ورؤساء الشركات والقطاعات والتى تتعلق بطبيعة عمل بعض العاملين بهذه الجهات والتى تتعارض طبيعة عملهم مع قرارات حظر التجوال ليوجه المحافظ جميع وكلاء الوزارة ورؤساء الشركات والقطاعات بضرورة توفيق الأوضاع وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتسهيل على العاملين فى أداء أعمالهم ومهامهم وبما لا يضر بهم وفيما لا يتعارض مع قرار حظر التجوال.

وأكد محافظ الشرقية على الجاهزية الكاملة والإستعداد التام من قبل المحافظة وأجهزتها التنفيذيه ومديرياتها الخدميه لتنفيذ القرارات الأخيره والتى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتعلقه بالإجراءات الإحترازيه والاستباقيه للمرحله الثالثه للتصدى لفيروس كورونا المستجد مؤكدا انه لا تهاون ولا تقاعس عن تنفيذ هذه الحزمه الجديده من القرارات والتى من شأنها تقليل فرص الإصابة وانتشار عدوى الفيروس والحفاظ على حياة المواطنين.


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