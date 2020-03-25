اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 05:07 م
خالد صلاح
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محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:55 م
محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين

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بدأت اليوم الأربعاء عملية مسح شاملة وحملة موسعة لتطهير وتعقيم شوارع وميادين حى جنوب الجيزة وذلك بالتعاون بين مكاتب خدمة المواطنين للنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب والإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بمحافظة الجيزة وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حماية لصحة وحياة المواطنين.
 
وبدأت الحملة فى مناطق القصبجى والبكباشى والمنيب حيث رشت الحملة المطهرات من منزل إلى منزل بكافة الشوارع والميادين فى المناطق المذكورة.
 
يأتى هذا الإجراء فى إطار الجهود التى يقوم بها النائب محمد أبو العينين ومؤسسة أبو العينين الاجتماعية من أجل التصدى لفيروس كورونا بدائرة الجيزة والتى بدأت بحملة توعية موسعة من خلال مؤسسة أبو العينين لتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية ومنع انتشار العدوى، بالإضافة إلى حملة لتعقيم وتطهير المؤسسات والمنشآت الحيوية والتى يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.
 
محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين (1)
 

 

محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين (2)
 

 

محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين (3)
 

 

محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين (4)
 

 

محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين (5)
 

 

محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين (6)
 

 

محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين (7)
 

 

محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين (8)
 

 

محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين (9)
 

 

محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين (10)
 

 

محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين (11)
 

 

محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين (12)
 

 

محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين (13)
 

 

محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين (14)
 

 

محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين (15)
 

 

محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين (16)
 

 

محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين (17)
 

 

محافظ الجيزة وأبو العينين ينفذان مسحا شاملا لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين (18)

 


محمد أبو العينين

محافظ الجيزة

عمليات التعقيم

فيروس كورونا

مكافحة فيروس كورونا

مشاركة

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