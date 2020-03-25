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محافظ الاسكندرية:تطبيق تام لقرارات الحظر وسنتعامل بحزم مع المخالف

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:36 م
محافظ الاسكندرية:تطبيق تام لقرارات الحظر وسنتعامل بحزم مع المخالف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية-ارشيفية
كتب-أحمد صلاح العزب

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، إن المحافظة المعروف عنها أنها لاتنام ولكن اليوم هناك تطبيق تام لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالحظر والشوارع خالية من الجميع باستثناء رجال الشرطة.


وتابع الشريف خلال لقاء أجراه مراسل برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمة الإعلامى أحمد موسى، أن تعليمات وزارة الداخلية كانت صريحة وهى تطبيق الحظر على الجميع، وأنه سيتم التعامل بكل حزم مع كل من يخالف قرارات منع حظر التجوال  باستثناء من يحمل التصاريح فقط، مشيرا إلى أنه ذهب بعد السابعة مساءا إلى الأماكن المعروفة بازدحامها مثل مناطق "المنشية ومحطة الرمل"ولكنه وجدها خالية تماما من المواطنين.

من جانب آخر أمر المستشار نابليون حبيب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى، بتنظيم حضور القضاة إلى مقار المحاكم، حيث تم تعليق العمل كليًا، فيما ليس له دور انعقاد لمدة 15 يومًا، على أن يقوم رؤساء الدوائر بتأجيل نظر القضايا "المدنية والتجارية والأسرة والجنائية - إداريًا"، وتحديد جلسات تالية، تجنبًا لحضور المتقاضين.


أكد القرار رقم 24 لسنة 2020 استمرار النطق بالأحكام القضائية المحجوزة للحكم في جلساتها المحددة في الإسكندرية ومأمورياتها "البحيرة، ومطروح" بالتناوب، والنظر في تجديد قرارات الحبس من خلال الدائرتين "8 و32"، وإخطار النيابة العامة ونقابة المحامين والجهات الإدارية المعنية بتلك القرارات.


وفي نفس السياق قررت النيابة العامة، تطبيق إلغاء أعمال الفترة المسائية، مع استمرار العمل بالفترة الصباحية حتى الساعة 5 مساءً، وتعليق العمل بنيابة المرور الجزئية، وإحالة أعمالها للنيابات الكلية.


وشمل القرار تخفيض أعداد أعضاء وموظفي النيابة لـ10% وبما يسمح بتيسير العمل، مع مراعاة الحالات المرضية والأسرية.
 


محافظ الاسكندرية

حظر التجوال

فيروس كورونا

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