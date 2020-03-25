محافظة الجيزة تعلن خدمات إلكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين

كنب سيد الخلفاوى

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمنع التعامل المباشر مع المواطنين في ديوان عام المحافظة وجميع الأحياء والمراكز والمدن والمديريات وتخصيص طرق الكترونية بعيداً عن الطرق الورقية للتسهيل علي المواطنين والحد من أى تجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين.



وشملت توجيهات محافظ الجيزة تطبيقها على التعاملات الداخلية بين الموظفين بديوان عام المحافظة أو الأحياء والمراكز وكذلك بالنسبة لتعاملات الجمهور والمواطنين فيما يتعلق بالشكاوى وغيرها من التعاملات السائدة.



وعوضًا عن تسلم المستندات باليد أعلنت محافظة الجيزة عدة إجراءات للتغلب على هذا الأمر والحفاظ على سير العمل بشكل إلكترونى كامل منعًا لتفشى فيروس كورونا المستجد.



وقد أعلنت محافظة الجيزة عن سبل إلكترونية للتعامل مع المواطنين لتسهيل إمكانية إرسال وتلقى الشكاوى والمقترحات والبلاغات من جانب المواطنين بواسطة الوسائل التالية:



من خلال البوابة الالكترونىة لمحافظة الجيزة وهى www.giza.gov.eg والبريد الالكترونى للبوابة الالكترونية للمحافظة وهو gizaportal@idsc.net.eg والصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أضافه الى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء من خلال الخط الساخن رقم 16528 وعبر الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg



وعبر أرقام غرفة عمليات محافظة الجيزة على ارقام 35863004 و 35869193 و 35869371 وعبر الخط الساخن 114 والسويتش المركزى للمحافظة 37794876 .



واستكمالا للإجراءات الوقائية التى تتخذها محافظة الجيزة أصدرت المحافظة كروت الكترونية بديلاً عن البصمة لتسجيل حضور وانصراف الموظفين حفاظاً على سلامتهم .



كما تستمر مجهودات المحافظة فى تطهير وتعقيم مقار الوحدات المحلية والدواوين والشوارع الحيوية والمحال والمنشآت الخدمية حفاظا على سلامة المواطنين و كإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.