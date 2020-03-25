اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة تعلن خدمات إلكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:42 م
محافظة الجيزة تعلن خدمات إلكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كنب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمنع التعامل المباشر مع المواطنين في ديوان عام المحافظة وجميع الأحياء والمراكز والمدن والمديريات وتخصيص طرق الكترونية بعيداً عن الطرق الورقية للتسهيل علي المواطنين والحد من أى تجمعات  ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين.

وشملت توجيهات محافظ الجيزة تطبيقها على التعاملات الداخلية بين الموظفين بديوان عام المحافظة أو الأحياء والمراكز وكذلك بالنسبة لتعاملات الجمهور والمواطنين فيما يتعلق بالشكاوى وغيرها من التعاملات السائدة.

وعوضًا عن تسلم المستندات باليد أعلنت محافظة الجيزة عدة إجراءات للتغلب على هذا الأمر والحفاظ على سير العمل بشكل إلكترونى كامل منعًا لتفشى فيروس كورونا المستجد.

وقد أعلنت محافظة الجيزة عن سبل إلكترونية للتعامل مع المواطنين لتسهيل إمكانية إرسال وتلقى الشكاوى والمقترحات والبلاغات من جانب المواطنين بواسطة الوسائل التالية:

من خلال البوابة الالكترونىة لمحافظة الجيزة وهى www.giza.gov.eg والبريد الالكترونى للبوابة الالكترونية للمحافظة وهو gizaportal@idsc.net.eg والصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أضافه الى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء من خلال الخط الساخن رقم 16528 وعبر الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg

وعبر أرقام غرفة عمليات محافظة الجيزة على ارقام 35863004 و 35869193 و 35869371 وعبر الخط الساخن 114 والسويتش المركزى للمحافظة 37794876 .

واستكمالا للإجراءات الوقائية التى تتخذها محافظة الجيزة أصدرت المحافظة كروت الكترونية بديلاً عن البصمة لتسجيل حضور وانصراف الموظفين حفاظاً على سلامتهم .

كما تستمر مجهودات المحافظة فى تطهير وتعقيم مقار الوحدات المحلية والدواوين والشوارع الحيوية والمحال والمنشآت الخدمية حفاظا على سلامة المواطنين و كإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.


الجيزة

اخبار الجيزة

كورونا

فيروس كورونا

شكاوي المواطنين

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة