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محافظات مصر تطبق "حظر التجوال" وسط إلتزام الملايين من المواطنين.. صور

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:53 م
محافظات مصر تطبق "حظر التجوال" وسط إلتزام الملايين من المواطنين.. صور بدء حظر التجول بالمحافظات
المحافظات – أحمد مرعى – جاكلين منير – ماهر أبو نور – حسن عبد الغفار – إيمان مهنى – عادل ضرة – إبراهيم سالم

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شهدت محافظات مصر، مساء اليوم الأربعاء، بدء حظر التجوال من الساعة 7 مساءاً وحتى الساعة 6 صباحاً والذى يستمر لمدة 15 يوماً بناء على قرارات رئاسة مجلس الوزراء، حيث إنتظم وإلتزم الملايين من المواطنين بالقرى وتواجدوا داخل منازلهم مع بدء أولى دقائق الحظر، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومواجهة إنتشاره بمصر.

ففى الأقصر إلتزم الآلاف من الأهالى بالقرار وغادروا الشوارع قبل بدء حظر التجوال وإختفت تماماً السيارات والمارة من الشوارع، وتواجد رجال الأمن بدوريات أمنية متنوعة لضبط مخالفين القرار، حيث أعلنت محافظة الأقصر، أنه تم بدء تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والتى تم تعميمها على المراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة ، والتى تتضمن:- (حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها، وتغلق ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية " المولات التجارية" خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية).

وفى الإسكندرية شهدت المحافظة إلتزام كبير بتطبيق قرار الحظر فى مختلف  الاحياء ، حيث خلت الشوارع الرئيسية و الكورنيش من المواطنين و المارة وسط تواجد شرطى و أمنى مكثف، ومن جانبة أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، على أنة سيتم تطبيق نظام حظر التجوال بكل حزم  وفق التعليمات التى وضعتها الحكومة المصرية ، ووفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"  على أن جميع الجهات المعنية من الامن و الشرطة و رؤساء الاحياء متواجدين فى الشارع   اعتبارا من الساعة 4 و نصف عصرا  ، و تم  التطبيق بكل حزم على  المحلات  بالكامل فى تمام  الساعة 7 مساء  ،مع السماح لسيارات الاغذية و الادوية بالمرور و الفئات التى تم إستثنائها من الحظر وفق تعليمات رئيس الوزراء.

وفى محافظة الوادى الجديد بدأت قوات الأمن فى تنفيذ قرار حظر التجوال على مستوى مراكز المحافظة بدءا من الساعة السابعة مساءاً، حيث التزم المواطنين بتنفيذ القرار وبدت الشوارع خالية من المارة، وقام اللواء هشام لطفى مدير أمن المحافظة بتنفيذ جولة مرورية لتفقد تنفيذ قرار حظر التجول والتفتيش على قوات التأمين والدوريات المرورية المكلفة بتنفيذ القرار، حيث قامت قوات الأمن بتحذير المواطنين قبل الدخول فى وقت الحظر عبر مكبرات الصوت بضرورة الالتزام بتطبيق القرار، حتى لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وفى الشرقية أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم تطبيق حظر التجوال في موعده السابعة مساء اليوم ، وتم نشر الأكمنة والدوريات الشرطية علي الطرق الرئيسية والفرعية للتأكد من الإلتزام بالقرارات، كما كلف رؤساء المدن والوحدات المحلية بحملات مرور علي محال تجارية ومراكز الشباب والصالات الرياضية والقاعات للتأكد من الغلق، وتطبيق القانون مع المخالفين بكل حزم.

وفى المنيا بدأت المحافظة تطبيق الحظر فى أول أيامه طبقا لقرار مجلس الوزراء بحظر التنقل للمواطنيين بمحافظه المنيا ضمن الاجراءات التي تتخذها الدوله لمواجهه فيروس كورونا المستجد، حيث انتشرت قوات الشرطة بمداخل ومخارج المنيا ،فيما يقوم رؤساء المراكز والمدن والاحياء والقرى بعمل جولات تفقدية للاوضاع ومتابعة مدى تنفيذ المواطنين للقرار الحظر .

وفى الغربية شهدت شوارع وميادين المحافظة حظر حركة المواطنين وغلق المحلات والورش والصالات والاسواق تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الحركة والشوارع والطرق العامة حيث تم غلق جميع الشوارع والميادين وخلت الشواالشوارع من المارة والسيارات وغلق المحلات المختلفة وقامت الاجهزة الامنية ومجالس المدن والأحياء بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بينما يباشر الدكتور طارق رحمى محافظة الغربية اجراءات تنفيذ الحظر أولا بأول مع رؤساء المدن والأحياء ومدير أمن الغربية اللواء محمود حمزة والقيادات الامنية وقيادات المرور للتأكد من التزام المواطنين بقرار الحظر.

وفى القليوبية بدأت الاجهزة التنفيذية تطبيق قرار رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، بحظر التجوال للمواطنين بدايتا من الساعة 7مساءا وحتي الساعة 6صباحا كإجراء إحترازي للوقاية من فيروس كرونا المستجد، حيث اجري اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدامية بشوارع المحافظة لمتابعة تطبيق القرار وغلق المحال والمقاهي المخالفة، فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

محافظات مصر تنطلق فى حظر التجوال وسط إلتزام الملايين (1)
محافظات مصر تنطلق فى حظر التجوال وسط إلتزام الملايين 

 

محافظات مصر تنطلق فى حظر التجوال وسط إلتزام الملايين (2)
محافظات مصر تنطلق فى حظر التجوال وسط إلتزام الملايين

 

محافظات مصر تنطلق فى حظر التجوال وسط إلتزام الملايين (3)
محافظات مصر تنطلق فى حظر التجوال وسط إلتزام الملايين 

 

محافظات مصر تنطلق فى حظر التجوال وسط إلتزام الملايين (4)
محافظات مصر تنطلق فى حظر التجوال وسط إلتزام الملايين 

 

محافظات مصر تنطلق فى حظر التجوال وسط إلتزام الملايين (5)
محافظات مصر تنطلق فى حظر التجوال وسط إلتزام الملايين 

 

محافظات مصر تنطلق فى حظر التجوال وسط إلتزام الملايين (6)
محافظات مصر تنطلق فى حظر التجوال وسط إلتزام الملايين

 

محافظات مصر تنطلق فى حظر التجوال وسط إلتزام الملايين (7)
محافظات مصر تنطلق فى حظر التجوال وسط إلتزام الملايين

 

محافظات مصر تنطلق فى حظر التجوال وسط إلتزام الملايين (8)
محافظات مصر تنطلق فى حظر التجوال وسط إلتزام الملايين 

 

محافظات مصر تنطلق فى حظر التجوال وسط إلتزام الملايين (9)
محافظات مصر تنطلق فى حظر التجوال وسط إلتزام الملايين 

 


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