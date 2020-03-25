اليوم السابع
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مجلس مدينة الغردقة يخصص رقم واتس آب للإبلاغ عن المحال المخالفة لقرار الغلق

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:41 م
مجلس مدينة الغردقة يخصص رقم واتس آب للإبلاغ عن المحال المخالفة لقرار الغلق اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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خصص مجلس مدينة الغردقة، رقم "واتس اب" لإبلاغ المواطنين من خلاله عن المحال التجارية والمقاهي المخالفة لقرارات مجلس الوزراء بالغلق في المواعيد المحددة.

وأكد مجلس مدينة الغردقة، في بيان له اليوم، أن يأتي ذلك في إطار الحفاظ علي صحة أهالي وأبناء المحافظة، حيث وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تكليفا للواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، بضرورة تخصيص رقم واتس آب للإبلاغ بالصور عن أي مخالفة من المحلات أو المقاهي أو الكافتيريات وغيرها من المحلات التي تقع تحت الإغلاق أثناء توقيت حظر التجوال الذي سبق وحدده قرار رئيس الوزراء مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف البيان أن مجلس مدينة الغردقة خصص رقم 01062229096 ، للإبلاغ عن أى مخالفات، من خلال الواتس آب، علي مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، وذلك باتخاذ صورة للمنشأة غير المغلقة وإرسالها عبر الرقم المخصص، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تجاه كل من خالف قرار إغلاق المحلات المذكورة في القرار خلال فترة الحظر ، وأيضا الإبلاغ عن تجمعات للمواطنين.

وكانت اتخذت محافظة البحر الأحمر عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد بناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، منها حملات تعقيم ورش الشوارع الرئيسية والفرعية وجميع المنشآت الحكومية والسياحية والمساجد والكنائس بالمدينة بالتنسيق مع مديرية الصحة والاحياء المختلفة.

وكان أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر على ضرورة تعظيم دور المجتمع المدنى مع أجهزة المحافظة فى توفير مستلزمات الوقاية وتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة لدعم جهود المحافظة وأجهزتها التنفيذية فى عمليات التعقيم بتوفير مستلزمات التطهير وكذا السلع الغذائية للمواطنين بنطاق المدينة.

كذلك تنظيم حملات الرقابة الدائمة على الصيدليات والأسواق وجميع محلات الاغذية لضبط الأسعار تخفيفًا للعبء عن المواطنين ومتابعة تعليق أنشطة المراكز التعليمية والحضانات والسناتر بنطاق المدينة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين كما أصدر المحافظ تعليماته المشددة على استكمال أعمال تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات.


البحر الاحمر

الغردقة

مجلس مدينة الغردقة

فيروس كورونا

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