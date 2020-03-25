مبادرة لتعقيم الشوارع وتوعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قام عدد من شباب قرية بندار الكرمانية بمركز سوهاج بعمل مبادرة وحملة لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا فى شوارع القرية، كما يقوم شيوخ القرية بعمل خطة محكمة لتجنب انتشار هذا الفيروس، بالإضافة إلى قيام البعض الآخر من الشباب بتعقيم الشوارع والأماكن الحيوية بالقرية.

وقال أحد شباب القرية أن أهداف الحملة هى توعية المواطنين بخطورة الفيروس وسهولة انتشاره، وحث المواطنين على الجميع بالجلوس فى المنزل وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، كما قام عدد من الشباب المتطوعين بتكوين فرق لتعقيم الشوارع الرئيسة والأماكن الحيوية وتطهيرها وتكاتف أهالى القرية فيما بينهم بدعوة من شباب القرية وشيوخ المساجد لإعالة الأسر المتضررة وجمع إعانات شهرية لها من أهل الخير بالقرية.

وأضاف أن الشباب يواصلون عملهم من خلال المبادرة ودعوة الأهالى إلى عدم الخروج من المنزل تجنبا للفيروس القاتل والمواظبة على النظافة باستمرار حتى نثمن دور المجتمع المدنى فى مساعدة الدولة فى مثل هذه الظروف ولكى تكون تشجيعا لهم على الاستمرار في المكافحة واليقظة وحتى تكون القرية مثالا يحتذى به لكل قرى وأحياء المحافظة.

وفى وقت سابق أطلقت الوحدة المحلية لمدينة الكوامل بحرى بمحافظة سوهاج، حملة نظافة مكبرة، استهدفت تعقيم ورش المبانى والمنشآت الخاصة بالوحدة، بالكلور والمواد المطهرة، وذلك فى ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تحت إشراف المهندس مختار أسعد، رئيس الوحدة المحلية، وفهد خلف نحمد سكرتير الوحدة.

كما قامت الوحدة المحلية للكوامل بحرى، بحملة لمنع الشيشة بالمقاهى والكازينوهات، وذلك بناء على تعليمات المدير العام ورئيس مركز ومدينة سوهاج.

وأسفرت حملة النظافة، عن رفع حوالى 15 طن من القمامة، فيما أكد " مختار" على أهمية تكثيف حملات النظافة بالطرق الرئيسية والمداخل لرفع كفاءة مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضارى، وأوضح أن النظافة تأتى كأولوية هامة، وخاصة فى ظل ما تشهده البلاد والعالم من مخاطر انتشار فيروس كورونا.