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مؤشرات بورصة الكويت "خضراء" بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:12 ص
مؤشرات بورصة الكويت "خضراء" بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لمؤشراتها، مدفوعة بصعود 10 قطاعات على رأسها الاتصالات والبنوك. 
 
وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 2.38% رابحاً 114.720 نقطة ليصل إلى مستوى 4939.04 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.65% رابحاً 137.810 نقطة ليصل إلى مستوى 5338.48 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.67% رابحاً 68.080 نقطة ليصل إلى مستوى 4152.14 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 2.37%، رابحاً 96.530 نقطة ليصل إلى مستوى 4130.72 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 182.7 مليون سهم بقيمة 44.8 مليون دينار كويتى عبر 10.5 ألف صفقة.
 
وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 5.18%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.66%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.10%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.57%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.56%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.04%.
 
وجاء سهم " شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 28.57%، تليه شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 25.30%، ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 18.95%، فيما تصدر سهم "شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.04% ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 7.85%، ثم شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 6.25%.
 
وفى سياق  آخر قررت إدارة بورصة الكويت، استمرار تسيير أنشطة التداول بالبورصة مع تطبيق حزمة من التدابير الاحترازية، وسيتم تمديد الإجراءات المتخذة حتى انتهاء العطلة الرسمية وتشمل استمرار التداول فى السوق الرسمى كالمعتاد، وإيقاف كل من نقل الملكية، التنفيذ الجبرى، الصفقات المتفق عليها، نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، مع استمرار إغلاق مبنى بورصة الكويت وعدم السماح بدخول المتداولين للحفاظ على سلامة المتعاملين.
 
 
 
 

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