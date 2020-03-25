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لمواجهة "كورونا".. أهالى الشرقية يلتزمون بـ"الحظر" والشوارع خالية (صور)

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:45 م
لمواجهة "كورونا".. أهالى الشرقية يلتزمون بـ"الحظر" والشوارع خالية (صور) محيط ديوان العام لمحافظة الشرقية
الشرقية – فتحية الديب

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شهدت شوارع قرى ومراكز ومدن محافظة الشرقية، على مدار الساعتين الماضيتين، التزام كبير من جانب المواطنين بحظر التجول، والذى بدأ فى السابعة من مساء اليوم الأربعاء، ويستمر لنحو 11 ساعة، طوال أسبوعين ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

فى مدينة العاشر من رمضان، التزم المواطنون بالقرار وخلت الشوارع من المارة ووسائل النقل العامة والخاصة، بالإضافة إلى غلق أغلب المحال والأنشطة التجارية باستثناء القطاعات التى نص عليها قرار الدكتور مصطفى مدبولى،  رئيس مجلس الوزراء، وهى محال البقالة والمخابز والصيدليات.

وفى مدينة الزقازيق، شهدت المنطقة المحيطة بديوان عام المحافظة تواجد مكثف لسيارات ورجال الأمن؛ تنفيذًا لفرض قرار حظر حركة المواطنين، دون رصد اية مخالفات من جانب المواطنين حتى الآن، وهو ما حدث كذلك فى مدينتى القنايات وديرب نجم، وسط التزام كبير من جانب الجميع لأجل تجاوز المحنة التى يشهدها العالم منذ ظهور فيروس "كورونا" المُستجد.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجه بالدفع بسيارات مُحملة بمكبرات صوتية تجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور؛ لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات الحكومة المصرية بشأن حظر حركة المواطنين بالشوارع والطرقات من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وأمر المحافظ، الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بتشغيل مكبرات الصوت بكافة المساجد لحث المواطنين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار وإجراءات الحظر.

وأشار المحافظ، إلى أن الحظر يشمل حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل الجماعى (العامة والخاصة)، مع إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يُقدم أنشطة ترفيهية بشكل كامل، وإغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محلات بيع السلع والمولات التجارية، وذلك من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، وتعليق تقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين، مثل (السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء)، باستثناء مكاتب الصحة، وإغلاق كافة النوادى الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، ومد تعليق الدراسة لمدة 15 يومًا أخرى بعد 29 مارس الجارى،  والاستمرار فى تخفيض حجم العمالة بالمصالح الحكومية والقطاع العام لمدة 15 يومًا آخرين، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

 

شوارع مدينة الزقازيق 02
شوارع مدينة الزقازيق 02

 

محيط الديوان العام
محيط الديوان العام

 

مدينة العاشر من رمضان
مدينة العاشر من رمضان

 

مدينة ديرب نجم
مدينة ديرب نجم

 


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