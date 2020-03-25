لجنة القيد بالبورصة المصرية توافق على شطب النهائى لأسهم بنك الاتحاد الوطنى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على شطـب القيد النهائي لأسهم بنك الاتحاد الوطني - مصر، في ضوء التزام البنك بأحكام الشطب الاختياري برأس مال مصدر ومقيد 1.474 مليار جنيه موزع على عدد 263.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5,6 جنيه للسهم الواحد من جدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم " بعد ان قام البنك بطلب شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررين من الشطب أو غيرهم، وبعد ان تم تنفيذ صفقة الشراء للأسهم بتاريخ 22 مارس والتي عرضت على البنك خلال فترة فتح سوق العمليات الخاصة (OPR ).
وبلغت الكمية المنفذة لشراء أسهم بنك الاتحاد الوطنى، المستجيبة للشطب، 8.035 مليون سهم بسعر 9,92 جنيه بقيمة إجمالية 79.7 مليون جنيه، وأن نسبة الكمية المنفذة إلى إجمالي اسهم البنك تبلغ 3.05 %، وتمثل 91.79% من نسبة الأسهم حرة التداول، وعدد المساهمين المودع بالإيداع المركزي يبلغ 946 مساهم.
وألزمت اللجنة، البنك طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 6 نوفمبر لعام 2019، والمتضمن قرار الشطب الاختياري بقيامه بشراء أسهم المساهمين المعترضين وغيرهم بالقيمة العادلة للسهم وهي 9.92 جنيه من خلال سوق العمليات الخاصة (OPR) – أوراق مالية غير مقيدة - وذلك لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية المشار إليه وهو 24/02/2020 وذلك على فترات منتظمة – على أن يتم التنفيذ كل يوم خميس من نهاية كل أسبوع لتنفيذ العمليات التي يتم تسجيلها وفقا للخطاب الوارد بالبريد الإلكتروني، من شركة السمسرة التي ستمثل الطرف المشتري وهي شركة برايم لتداول الأوراق المالية وخطاب بنك الاتحاد الوطني – مصر .
وحددت اللجنة، حذف بيانات بنك الاتحاد الوطنى من على قاعدة بيانات البورصة المصرية، وذلك اعتبارا من نهاية جلسة تداول اليوم الاربعاء، وتداول أسهم البنك بسوق العمليات الخاصة(OPR) لمدة 6 أشهر تنتهى فى 24 أغسطس، ويتم عرض موقف البنك في نهايتها على لجنة القيد.
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