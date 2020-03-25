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لجنة القيد بالبورصة المصرية توافق على شطب النهائى لأسهم بنك الاتحاد الوطنى

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:48 م
لجنة القيد بالبورصة المصرية توافق على شطب النهائى لأسهم بنك الاتحاد الوطنى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على شطـب القيد النهائي لأسهم بنك الاتحاد الوطني - مصر، في ضوء التزام البنك بأحكام ‏الشطب ‏الاختياري برأس مال مصدر ومقيد 1.474 مليار جنيه موزع على عدد 263.4 مليون سهم بقيمة ‏اسمية قدرها 5,6 جنيه للسهم الواحد من جدول قيد ‏الأوراق المالية المصرية ‏‏" أسهم " بعد ان قام البنك بطلب شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء ‏المتضررين من الشطب أو غيرهم، وبعد ‏ان تم تنفيذ صفقة الشراء للأسهم بتاريخ 22 مارس والتي ‏عرضت على البنك خلال فترة فتح سوق العمليات ‏الخاصة (‏OPR‏ ).
 
 
 
 وبلغت الكمية المنفذة لشراء أسهم بنك الاتحاد الوطنى، المستجيبة للشطب، 8.035 مليون سهم بسعر 9,92 جنيه بقيمة إجمالية 79.7 مليون جنيه، ‏وأن نسبة الكمية المنفذة إلى ‏إجمالي اسهم البنك تبلغ 3.05 %، وتمثل 91.79% من نسبة الأسهم حرة التداول، ‏وعدد المساهمين ‏المودع بالإيداع المركزي يبلغ 946 مساهم.‏
 
وألزمت اللجنة، البنك طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 6 نوفمبر لعام 2019، والمتضمن ‏قرار الشطب ‏الاختياري بقيامه بشراء أسهم المساهمين المعترضين وغيرهم بالقيمة العادلة ‏للسهم وهي 9.92 جنيه من خلال سوق ‏العمليات الخاصة (‏OPR‏) – أوراق مالية غير مقيدة - ‏وذلك لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ اعتماد محضر الجمعية العامة ‏غير العادية المشار إليه وهو ‏‏24/02/2020 وذلك على فترات منتظمة – على أن يتم التنفيذ كل يوم خميس من نهاية ‏كل ‏أسبوع لتنفيذ العمليات التي يتم تسجيلها وفقا للخطاب الوارد بالبريد الإلكتروني، من شركة ‏السمسرة التي ستمثل الطرف المشتري وهي شركة برايم لتداول ‏الأوراق المالية وخطاب بنك الاتحاد الوطني – مصر .
 
 
وحددت اللجنة، حذف بيانات بنك الاتحاد الوطنى من على قاعدة بيانات البورصة المصرية، وذلك اعتبارا من نهاية ‏جلسة تداول اليوم ‏الاربعاء، وتداول أسهم البنك بسوق العمليات الخاصة‏‎(OPR) ‎لمدة 6 أشهر تنتهى فى ‏‏24 أغسطس، ويتم عرض موقف البنك في نهايتها على لجنة ‏القيد.‏
 
 
 
 

البورصة المصرية

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شطب بنك الاتحاد

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