اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لبنان يسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات لـ 333

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:21 م
لبنان يسجل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات لـ 333 كورونا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 333 شخصا.

جاء ذلك بحسب سكاى نيوز ، وأكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن الإجراءات الصارمة والمتشددة التى اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، رفعت من درجة التزام اللبنانيين البقاء فى منازلهم فى أغلب المناطق، مشيرا إلى أنه يتعين الاستمرار فى تنفيذ هذه الإجراءات ضمانا لعدم انفلات الأمور، جاء ذلك، على لسان منال عبد الصمد وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية، فى مؤتمر صحفى عقدته مساء أمس الثلاثاء، فى ختام اجتماع الحكومة، نقلت فيه ما قاله رئيس الوزراء خلال الاجتماع.

 
وقال رئيس الحكومة اللبنانية، إن بعض المناطق اللبنانية كان الالتزام فيها ضعيفا نسبيا، وهو الأمر الذى يقتضى متابعة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والتشدد بشكل أكبر فى هذه المناطق حيث لا يزال الالتزام غير الكامل.
 
وشدد دياب، وفقا لما نقلته وزيرة الإعلام اللبنانية - على ضرورة البحث عن طريقة لمساعدة اللبنانيين الذين تعطلت أعمالهم وهم فى بيوتهم، والنظر فى ظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة.
 
 
وأضاف رئيس الحكومة أن واجب الدولة مساعدة الناس، غير أن الظرف الراهن يتطلب حالة من التكافل الاجتماعى والتعاون بين جميع اللبنانيين، داعيا إلى اتخاذ قرارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية وتأجيل دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف والضمان الاجتماعى والفحص الفنى للسيارات وغيرها.

كورونا

لبنان

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة