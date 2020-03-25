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لبؤة تتحدى الحجر الصحى وتخرج للشارع فى تشيلى

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:21 م
لبؤة تتحدى الحجر الصحى وتخرج للشارع فى تشيلى لبؤة خرجت فى شوارع تشيلى
كتبت فاطمة شوقى

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خرجت لبؤة فى شوارع العاصمة التشيلية ، سانتياجو، وتحدت الحجر الصحى المفروض فى البلد الأمريكى لاتينى، وقامت قوات الشرطة بالتحفظ على الحيوان، بمساعدة من موظفي حديقة الحيوانات الوطنية.

وقال مارسيلو جياجونى، المدير الإقليمى لخدمة الزراعة والثروة الحيوانية SAG ، إن "اللبؤة فى صحة جيدة، وأنها تزن 35 كيلوجرام، وسيتم نقلها إلى الحديقة الحضرية".

وخرج الحيوان أثناء اليوم الثانى لحظر التجول الذى فرضته تشيلى لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة التشيلية، اليوم الأربعاء، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تشيلى تخطى حاجز الألف منذ بدء التفشى فى البلاد، لتصبح من بين أعلى الدول إصابة بالمرض فى أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 1142 وقالت إن ثلاثة أشخاص توفوا متأثرين بالمرض.

وأفزع فيروس كورونا المستجد الطرقات في تشيلي من المتظاهرين الذين يتجمعون كل أسبوع للمطالبة بإصلاحات اجتماعية واعتماد دستور جديد، ولم يحضر سوى المئات الجمعة إلى ساحة بلازا إيطاليا في سانتياجو، التي انطلقت منها الحركة الاحتجاجية، وباتت تعرف بأوساط المتظاهرين بـ"ساحة الكرامة".

وبعد خمسة أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد والتي قتل فيها 31 شخصاً، لا يزال التوتر سائداً في البلاد، وانطلقت الأزمة الاجتماعية في 18 أكتوبر مع رفع سعر بطاقة المترو في العاصمة، لكنها تطورت بعد ذلك لتشعل الغضب العام من عدم المساواة العميقة في البلاد، وعدم اهتمام الطبقة السياسية بالمشاكل اليومية لغالبية سكان تشيلي البالغ عددهم 18 مليون نسمة.

وأعلنت رئيسة مجلس الشيوخ أدريانا مونيوز "أود الترحيب بهذا الاتفاق وبروح الوحدة، بهدف توفير استجابة للبلاد في ظل هذه الظروف الصعبة.


تشيلى

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فيروس كورونا

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الحجر الصحى

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