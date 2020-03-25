اليوم السابع
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كيف تتصرف مع شخص من أفراد أسرتك مصابا بحمى خفيفة؟

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:00 ص
كيف تتصرف مع شخص من أفراد أسرتك مصابا بحمى خفيفة؟ الحمى - أرشيفية
كتبت هند عادل

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تعد أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا هى ارتفاع درجة الحرارة الجسم، وما يصاحبها من سعال جاف، وعند ظهور أىّ من هذه الأعراض على أى شخص من أفراد الأسرة يصبح الجميع فى حالة فزع وخوف، حتى لو كانت هذه الأعراض نتيجة للإصابة بنزلة برد أو الأنفلونزا، ويقدم التقرير التالى إرشادات مهمة حول طريقة التعامل مع أى شخص مصاب بحمى خفيفة من أفراد العائلة داخل المنزل، وفقا لما جاء بكتيب الإرشادات الصحية لموزارة الصحية الصينية.

طرق التعامل مع شخص مصاب بحمى خفيفة فى المنزل:


أولا: وضع المريض فى غرفة جيدة التهوية بمفردة.

ثانيا: التواصل مع مقدمى الرعاية الصحية وضرورة إبقاء المريض بعيدا عن المرضى ذوى الأمراض المزمنة ومنع عنه جميع الزيارات.

ثالثا: يجب أن يعيش أفراد أسرة المريض فى غرف مختلفة ولكن إذا كانت الظروف لا تسمح بذلك فيجب بقاء كل فرد على بعد متر واحد على الأقل من المريض.

رابعا: التقليل من أنشطة المريض والتخفيف من عدد المناطق المشتركة بين المرضى وذويهم والتأكد من أن المناطق المشتركة مثل المطبخ والحمام جيدة التهوية.

خامسا: يجب تنظيف اليدين بعد أى اتصال مباشر مع المريض أو الدخول لغرفته.

كيف تقى نفسك من فيروس كورونا فى المنزل:

يجب ممارسة التمارين الرياضية بشكل معتدل ونيل قسط كاف من الراحة والنوم لأن ذلك يحسن المناعة الذاتية.

ضرورة الحفاظ على عادات النظافة الشخصية الجيدة كتغطية الفم والأنف بالمنديل عند العطس أو السعال، يجب تهوية غرف المنزل جيدا والحفاظ عليها نظيفة، تجنب الأماكن المزدحمة والمكتظة وارتداء الأقنعة الواقية إذا لزم الأمر.


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الحمى

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