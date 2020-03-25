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كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لـ827 شخصا

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:46 م
كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لـ827 شخصا كورونا
إبراهيم سعيد

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 827 وفاة ، مساء اليوم الأربعاء، حسب ما نقلته قناة العربية، فيما أثار إعلان السلطات الصحية فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن وفاة مراهق أصيب بفيروس كورونا المستجد، فى أول حالة وفاة تسجل فى الولايات المتحدة لشخص يقل عمره عن 18 عاما حالة من الرعب والفزع بين المواطنين.

وأكدت لجنة الصحة العامة فى مقاطعة لوس أنجلوس، أنها أحصت وفاة 3 أشخاص إضافيين بالفيروس، ويتعلق الأمر ببالغين (50 و70 عاما) و"مراهق يقل عمره عن 18 عاما" كان يعيش فى لانكاستر الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال مدينة لوس أنجلوس وفق ما جاء بموقع روسيا اليوم.

وتعتبر حالة الوفاة الأولى التي تسجلها الولايات المتحدة لدى قاصر مصاب بالفيروس، حيث يرى الخبراء أن من النادر للغاية أن يتسبب الفيروس المستجد بمضاعفات خطرة لدى الأطفال، وهناك عدد محدود جدا في العالم من الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس وتوفوا.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا، ووصف ما تشهده الولاية بسبب تفشي فيروس كورونا بـ"الكارثة الكبرى".

وتواجه الولايات المتحدة ارتفاعا متسارعا في عدد المصابين بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد المصابين بالعدوى في البلاد نحو 53 ألف حالة، توفي بينهم أكثر من 680 شخصا

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

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