اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 07:01 م
خالد صلاح
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كندا تقر حزمة إعانات فيدرالية بقيمة 82 مليار دولار للحد من انتشار "كورونا"

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:51 م
كندا تقر حزمة إعانات فيدرالية بقيمة 82 مليار دولار للحد من انتشار "كورونا" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أوتاوا أ ش أ

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أقر مجلس العموم الكندي، اليوم الأربعاء، حزمة إعانات وتحفيز فيدرالية تقدر بمليارات الدولارات للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وتسمح الحزمة للحكومة بإنفاق 82 مليار دولار كندى للمساعدة الطارئة والتحفيز الاقتصادي.

وحصل مشروع القانون على دعم جميع الأحزاب، بعد التعديلات التى ألغت أحكاما تمنح مجلس الوزراء سلطات غير مسبوقة.

من ناحية أخرى، سجلت مقاطعة أونتاريو 100 حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" وحالة وفاة وحيدة صباح اليوم الأربعاء، مما رفع عدد الحالات، ومن ضمنها حالات الوفيات والشفاء، إلى 688 حالة، وهى أعلى زيادة يومية فى الحالات النشطة منذ تسجيل أول حالة للفيروس فى المقاطعة فى نهاية يناير الماضى، وأبلغت أونتاريو عن 85 حالة إصابة جديدة يوم أمس الثلاثاء.

 


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