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كلبه لابس كمامة.. المنشد محمود التهامى ينفى إصابة الكلاب بفيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:08 م
كلبه لابس كمامة.. المنشد محمود التهامى ينفى إصابة الكلاب بفيروس كورونا المنشد محمود التهامى
كتب آسر أحمد

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طالب الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين، الجميع بالرأفه في تعاملهم مع الحيوانات والكلاب بالتحديد وعدم تسريبهم فى الشوارع بعد انتشاء شائعات بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وظهر نقيب المنشدين في مقطع فيديو له، وبجواره الكلب الخاص به قائلا: "الفيديو دا بخصوص الناس الى بتقول أن الكلاب بتنقل عدوى الكورونا، ويعز عليا أنى الاقى ناس كتير من المحترمين مدعين الإنسانية إلي رمت كلابها وحيواناتها فى الشارع، لا حضرتك مفيش ولا واقعة أصيب فيها الكلب بالوباء، الكلاب مش بتتصاب، وزى ما انتو شايفين الكلب بتاعنا خايف على نفسه ولابس الكمامة أهو".

 
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وأضاف التهامى فى حديثه: "لما بيجى يقعد معانا خايف مننا وبيلبس الكمامة، رجاء لله احتوا حيوانتكم وحيوانات الشارع، ربنا قال بضعفائكم ترحمون، علشان ربنا يرفع عنا الوباء يا ريت يبقى عندنا نوع من الإنسانية والآدمية والاعتبار لمخلوقات الله، وزي ما أنا قلت قبل كدا اللي يقولك الكلب نجس، قوله ربنا مبيخلقش حاجة نجسه الكلاب مبتنقلش العدوي، واللي يقولك الكلاب بتنقل العدوي قوله أغسل إيدك أنت كويس بس، الكلاب مبتنقلش عدوي".

 

وتربى التهامي فى أسرة عاشقة لمديح رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت، والده هو عميد الإنشاد الدينى فى مصر والعالم العربى، فكان لذلك دور كبير فى تكوين شخصيته، وزرع محبة آل البيت ومدحهم فى قلبه، وتحدى رغبة والده فى ألا يكون من بين أبنائه من يرث مهنة الإنشاد الدينى، حتى أصبح أحد أشهر المنشدين الشباب.

 

الشيخ محمود التهامي

المنشد محمود التهامى

اخبار فيروس كورونا

فيروس كورونا والكلاب

الكلاب وفيروس كور

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