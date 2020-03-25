"كابينة أمان" لإجراء تحاليل فيروس كورونا فى الوادى الجديد بدلا من المعامل

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قرر محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، مساء أمس الثلاثاء، تخصيص مبلغ 215 ألف جنيه، لشراء كابينة أمان حيوية لإجراء تحاليل الـpcr لتحديد إيجابية المريض من عدمه للإصابة بفيروس كورونا، بمستشفيات المحافظة بدلا من إجرائها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

صرح بذلك وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، مؤكدا توريد هذه الكابينة للمحافظة يوم الخميس المقبل، لإجراء تحاليل الفيروسات من خلال جهاز الـPCR والذي وفرته وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، خلال تنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض السارية.

أوضح محروس، أن الكابينة هى عبارة جهاز مهمته الرئيسية توفير بيئة آمنة، من حيث درجة الحرارة والرطوبة والأمان البيولوجى لإجراء التحاليل الفيروسية بشكل ناجح وآمن تماما، لضمن صلاحية العينة والحفاظ عليها خلال فترة التحليل، عن طريق جهاز الـPCR ، والذى يؤكد إيجابية المريض من عدمه للفيروس.

وأشار إلى أن هذه الكابينة ستوفر الوقت والجهد فى تحليل عينات المرضي وتحديد مدي إصابته بالفيروس من عدمه، حيث تتولي المديرية سحب العينة من المريض، ثم إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة، والانتظار 48 ساعة لحين عودتها مرة أخرى بالنتيجة بينما توفير هذه الكابينة ستوفر كل هذا الوقت فى التحليل الفيروسى.

ولفت إلي، تنفيذ كمائن إجبارية على كافة مداخل المحافظة، لتوقيع الكشف على الوافدين إلى المحافظة بجهاز هوائي لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.