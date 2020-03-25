اليوم السابع
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قصر بكنجهام: الملكة إليزابيث التقت الأمير تشارلز آخر مرة فى 12 مارس

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:26 م
قصر بكنجهام: الملكة إليزابيث التقت الأمير تشارلز آخر مرة فى 12 مارس الملكة إليزابيث
كتب عبد المجيد و رويترز

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أعلن قصر بكنجهام، اليوم الأربعاء، بأن الملكة إليزابيث لا تزال تتمتع بصحة جيدة، و أكد القصر ، إن الملكة إليزابيث إلتقت الأمير تشارليز أخر مرة فى 12 مارس، قبل أبكر وقت كان يمكن أن يكون فيه ناقلا للعدوى. 
 
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز". وكان متحدث باسم عائلة الأمير تشارلز فى بريطانيا، إن الأمير وزوجته كاميلا ألغيا جولتهما التى كانت مقررة إلى البوسنة وقبرص والأردن بعد نصيحة من الحكومة البريطانية، وقال المتحدث "نظرا لتطور الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا (المستجد)، طلبت الحكومة البريطانية من سموهما تأجيل جولة الربيع هذا العام".
 
شهدت المملكة المتحدة البريطانية، أكبر ارتفاع يومى لها فى وفيات المصابين بفيروس كورونا، حيث توفى 87 حالة من ضمنهم 21 فى المستشفى نفسه.
 
ذكر موقع الديلى ميل، إن إدارة برنامج Britain's Got Talent قررت تأجيل حلقات بثها الحى والتى كانت من المقرر ان تنطلق فى نهاية مايو الجارى وذلك فى ظل تفشى فيروس كورونا والتدابير الحكومية التى تتخذها بريطانيا للحد من انتشاره فى البلاد.
 

بريطانيا

قصر بكنجهام

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الامير تشارليز

كورونا

فيروس كورونا

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