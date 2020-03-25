قرارات استثنائية من اتحاد الكرة لمواجهة فيروس كورونا

اعداد حاتم رضا

اتخذت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، العديد من الاجراءات والقرارات الاستثنائية عقب انتشار فيروس كورونا، فى محاولة للحد منه وحماية عناصر اللعبة من الفيروس المستجد..وعقدت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان ندوة طبية بمقر الجبلاية حضرها أعضاء الأجهزة الطبية للمنتخبات لشرح وتوضيح طرق اكتشاف الفيروس وطرق الوقاية منه ، والاجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها بجانب الإجراءات التى يتم اتخاذها فى حالة ظهور أى أعراض على أحد عناصر المنظومة الرياضية سواء لاعبين أو مدربين او حكام، كما اعلنت اللجنة بعض التوصيات مثل منع المصافحة بين اللاعبين والمدربين بجانب منع الاحتفالات والاحضان والقبلات بين اللاعبين...

-قرارات الجبلاية الاستثنائية لمواجهة كورونا :

الفيديو

-اللجنة الخماسيه باتحاد الكره

- أعلنت عن مجموعة من الإجراءات لحماية عناصر اللعبة من فيروس كورونا

- منها

- تعليق النشاط الرياضى 15 يوما

-تعقيم مقرىّ اتحاد الكرة فى الجزيرة و6 أكتوبر

-مخاطبة الأندية لتعقيم مقراتها وغرف خلع الملابس

وأيضا ..

منح إجازات للموظفين لمدة أسبوعين تخفيض عدد العاملين يوميا

تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى شهر يونيو

وأخيرا

تعليق اجتماعات اللجنة الخماسية والتواصل عن طريق الواتس آب

اعلان الطوارئ فى اللجنة الطبية لمتابعة أى مستجدات