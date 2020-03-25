كتب شعبان هدية - تصوير رويترز

فى الوقت الذى يجتاح فيه فيروس كورونا معظم دول العالم، وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية، وخبراء الصحة بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس، بمنع القبلات والعناق وعدم اللمس وتجنب أماكن التجمعات، غير أن مطار أرتورو ميرينو بينيتيز الدولى، في سانتياجو عاصمة تشيلى، شهد قبلة حارة بين شاب وفتاة قبل لحظات من فراقهما.



قبلة حارة تتحدى فيروس كورونا فى مطار عاصمة تشيلى

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة الصحة التشيلية، الأربعاء، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تشيلى تخطى حاجز الألف منذ بدء التفشى فى البلاد، لتصبح من بين أعلى الدول إصابة بالمرض فى أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 1142 وقالت إن ثلاثة أشخاص توفوا متأثرين بالمرض.

فيما خرجت لبؤة فى شوارع العاصمة التشيلية، سانتياجو، وتحدت الحجر الصحى المفروض فى البلد الأمريكى لاتينى، وقامت قوات الشرطة بالتحفظ على الحيوان، بمساعدة من موظفي حديقة الحيوانات الوطنية، وقال مارسيلو جياجونى، المدير الإقليمى لخدمة الزراعة والثروة الحيوانيةSAG ، إن "اللبؤة فى صحة جيدة، وأنها تزن 35 كيلوجراما، وسيتم نقلها إلى الحديقة الحضرية"، وخرج الحيوان أثناء اليوم الثانى لحظر التجول الذى فرضته تشيلى لمواجهة فيروس كورونا.