قبرص: نتائج تحاليل فيروس كورونا للرئيس ومساعديه المقربين "سلبية"

نيقوسيا أ ش أ

أظهرت التحاليل التى أجريت للرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس نتائج سلبية لإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق ما ذكره المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس اليوم الأربعاء.

وقال كوشوس - فى تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة أنباء "سى إن إيه" القبرصية-:"لقد تبين أن نتائج جميع المسئولين الذين خضعوا لاختبارات معملية يوم أمس الثلاثاء لفيروس كورونا المستجد جاءت جميعها سلبية".

وأضاف: "أنه تم أخذ عينات من اختبار كورونا يوم أمس من الرئيس ومساعديه وأعضاء قصر الرئاسة وأعضاء الحرس الرئاسى الذين كانوا على اتصال وثيق مع الرئيس".

جدير بالذكر أن قبرص أعلنت يوم أمس الأول إغلاق الجزيرة أمام السفر حتى 13 أبريل لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وأكدت قبرص أن حركة الأشخاص أصبحت محظورة ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية.