اليوم السابع
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فيها حاجة حلوة.. مبادرة شبابية لتعقيم المحلات ضد كورونا بسوهاج

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:10 ص
فيها حاجة حلوة.. مبادرة شبابية لتعقيم المحلات ضد كورونا بسوهاج تعقيم المحلات التجارية
كتب أحمد عبد الهادى

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نظم عدد من الشباب بمركز طهطا بمحافظة سوهاج مبادرة شبابية لتعقيم الورش والمحلات التجارية ولتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد، وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة لأن ذلك يساعد على انتشار الفيروس، كما تطوع هؤلاء الشباب لتعقيم كافة المحلات التجارية بالمنطقة بدون مقابل مادى.
 
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ونظم المبادرة الشاب محمود هريدى من أهالي المنطقة وأحمد بكار صاحب عدد من المحلات التجارية، وذلك للوقوف بجوار الدولة في مواجهة فيروس كورونا بالطرق التي حددتها الدولة، وللوقوف بجوار وطنهم للخروج من هذه المحنة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 100حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى اليوم، من أصل الـ100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين،ماعدا حالة لاجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عاماً.
 

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