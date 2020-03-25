فيديو.. كيف تعرف أنك أصبت بكورونا؟.. طبيب مصرى بالولايات المتحدة الأمريكية يرد

كتب محمود راغب

حالة من الهلع والتخوفات يعيشها كافة المواطنين حول العالم، فى ظل انتشار فيروس كورونا "الفيروس المستجد"، والذى راح ضحيته الآلاف، ولكن حتى لا تصاب بالهلع والتخوف من أية أعراض قد تصيبك، كيف تعرف أنك أصبت بفيروس كورونا المستجد، وهو ما جاوب عليه الطبيب المصرى الكبير بالولايات المتحدة الأمريكية د. أسامة حمدى كما يلى :





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كيف تعرف أنك أصبت بالفيروس؟

1- اسأل نفسك أولًا عن السبب فى احتمال الإصابة وعادة ما تكون مخالطة شخص مصاب بالفيروس من مسافة تقل عن متر ونصف ولفترة تتجاوز 15 دقيقة أو لمس سطح ملوث بالفيروس، فالفيروس يبقى على الأسطح الصلدة لمدة 2 إلى 3 أيام.

2- فترة حضانة الفيروس فى المتوسط 4 أيام من تاريخ التعرض للعدوى تظهر بعدها الأعراض، ولكنها قد تقصر لمدة يومين وقد تطول لمدة 14 يوما.

3- الأعراض المؤكدة ارتفاع متدرج فى درجة الحرارة وسعال جاف تزداد شدته مع الوقت وضيق فى التنفس قد يزيد إلى ضيق شديد فى التنفس فى حالة الالتهاب الرئوى الحاد، لاحظ أن الرشح والزكام والتهاب الحلق بدون ارتفاع حرارة أو حدوث سعال مع بلغم ليسوا من أعراض الفيروس، ويمكن أن تكون مجرد أعراض نزلة برد.

4- مضاعفات الفيروس تظهر تدريجيًا فى صورة ضيق فى التنفس وتظهر عادة بعد 8 أو 9 أيام من ظهور الأعراض. وتختلف عن الأنفلونزا والتى تظهر أعراضها سريعًا وتكون مصحوبة برعشة وقيء وبدون سعال جاف، فالسعال فى الأنفلونزا عادة ما يكون مصحوبًا ببلغم والأنفلونزا لا يكون معها ضيق فى التنفس والشفاء منها يكون سريعًا.



يذكر أن جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، قال إن الرئيس السيسى من أكثر رؤساء الدول الذين يتحدثون عن صحة المواطنين، مؤكدًا: أن مصر من الدول القليلة التى رصدت مبالغ ضخمة لمواجهة كورونا.



وتوجه ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، بالتحية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لتعاملها مع الملف بشكل جيد، مؤكدًا أن نظام الترصد الوبائى فى مصر من أقوى أنظمة الترصد الموجودة بإقليم شرق المتوسط، مؤكدا أن مصر من أوائل الدول التى طبقت نظام الترصد الوبائى فى منطقة الشرق الأوسط.