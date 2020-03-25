فيديو.. شوارع حلوان خالية في الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال

شهدت شوارع حلوان، هدوء تام وخلوها من السيارات والمارة تمامًا، منذ السابعة مساءً وتنفيذ قرار حظر التجوال، حيث بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم، بناءً على توصيات الجهات المعنية.

ويستمر حظر تجوال الحركة حتى السادسة صباح غدًا الخميس، وإلى تم تطبيقه بدءًا من اليوم ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضوا لها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس مؤتمراً بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وحذرت وزارة الداخلية بعقوبات صارمة تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس، في حالة كسر حظر التجوال.