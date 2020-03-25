اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 09:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. شوارع حلوان خالية في الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:13 م
فيديو.. شوارع حلوان خالية في الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال حظر التجوال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت شوارع حلوان، هدوء تام وخلوها من السيارات والمارة تمامًا، منذ السابعة مساءً وتنفيذ قرار حظر التجوال، حيث بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم، بناءً على توصيات الجهات المعنية.

ويستمر حظر تجوال الحركة حتى السادسة صباح غدًا الخميس، وإلى تم تطبيقه بدءًا من اليوم ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضوا لها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس مؤتمراً بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وحذرت وزارة الداخلية بعقوبات صارمة تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس، في حالة كسر حظر التجوال.


حظر التجوال

حظر التجول

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

السماح لسيارات نقل مواد البناء والإنتاج السير من 6 ص حتى 6 م

السماح لسيارات نقل مواد البناء والإنتاج السير من 6 ص حتى 6 م

انتشار شرطي مكثف في الشوارع قبل تنفيذ قرار حظر التجوال

انتشار شرطي مكثف في الشوارع قبل تنفيذ قرار حظر التجوال

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة