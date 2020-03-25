فيديو.. تزايد القصف بليبيا وحرائق بطريق السور وباب بن غشير وإصابة مدنيين

هند المغربي

تعرض عدد من المناطق في ليبيا اليوم إلى قصف صاروخي ما أدى إلى إصابة عدد من المدنين وذلك بالتزامن مع الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا بليبيا، حيث اشتد القصف المدفعي في مناطق من جنوب العاصمة طرابلس، وسقطت عدة قذائف في أحياء داخل المدينة متسببة في حرائق متفرقة. وفق ما جاء بروسيا اليوم

وأفادت مصادر طبية بأن القذائف العشوائية تسببت في إصابات في صفوف المدنيين، في حين تحدثت أنباء عن تعرض منطقتي طريق السور وباب بن غشير لقصف بالقذائف الصاروخية.

وتتواصل العمليات القتالية بين وحدات الجيش (بقيادة المشير حفتر) وقوات حكومة الوفاق الوطني، على الرغم من وجود هدنة معلنة بين الجانبين، بالإضافة إلى الخوف الشديد من تفشي وباء كورونا "كوفيد- 19" في مثل هذه الظروف، بخاصة مع نقص الاستعدادات الضرورية لمواجهة مثل هذا الوباء بصورة كارثية.