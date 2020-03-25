فيديو.. أهالى المنيا يرحبون بقرارات الحكومة.. والمحافظ يشدد على تنفيذ الحظر

المنيا- حسن عبد الغفار

أشاد أبناء محافظة المنيا بالقرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة من أجل حماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا وأهمها قرارات الحظر التى تبدأ من اليوم، وأكد المواطنون أنهم ملتزمون تماما بجميع القرارات حفاظا على أرواحهم وتنفيذا لقرارات الدولة.

ويقول الحاج أحمد فؤاد إن الدولة تعمل للصالح العام وصالح البلاد ونحن كمواطنين نحاول أن نقدم أى شىء يساعد الدولة فى حربها ضد فيروس كورونا لذا نقدم قدر المستطاع أدوات التعقيم وتوعية المواطنين بخطورة الأمر .

أما أمير أحمد وهو صاحب محل تجارى أكد أنه ملتزم بقرار الحظر وسوف يغلق فى الموعد المحدد له وطالب جميع أصحاب المحلات بعمل ذلك حفاظا على أنفسهم وأرواحهم .

فيما قال صاحب محل دواجن إنه ملتزم بجميع القرارات وسوف يغلق محله قبل موعد الحظر ويؤكد انه على الجميع أن يمتثل لقرارات الدولة حفاظا علي الأرواح ومساعدة الدولة فى تنفيذ خطتها لمواجهة فيروس كورونا .

ومن ناحيته أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تم فتح غرفة العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية وإبلاغها فوراً باي أحداث طارئة، وإجراءات مجابهة الامراض، لافتا إلى انه يتم عقد اجتماعات مع مسؤولي مديرية الصحة بالمحافظة، لمراجعة عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، ومدى مطابقة تلك الإجراءات للمعايير الدولية.

وأوضح المحافظ أنه تم حظر إقامة أي تجمعات لأفراح او احتفالات او مناسبات او سرادق عزاء او اجتماعات او ندوات سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة او خاصة او بالشوارع على مستوي الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة لحين صدور أي تعليمات اخري، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد. كما تم ايقاف جميع الأسواق الاسبوعية بمراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يخالف ذلك ، وهناك تواصل على مدار الساعة مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ تلك القرارات .

وتابع محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها مديرية التموين على جميع مراكز المحافظة التسع، بهدف ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.

وقال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ علي الاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

ودعا المحافظ جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.