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فى زمن الكورونا.. ٥ أخطاء تضعف جهازك المناعى

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:00 م
فى زمن الكورونا.. ٥ أخطاء تضعف جهازك المناعى فيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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مع استمرار تسبب فيروس كورونا الجديد في إحداث الفوضى، تتخذ الدول في جميع أنحاء العالم تدابير قوية في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا COVID-19، لذا من المهم الانتباه إلى نظام المناعة لدينا حتي يعمل  لمحاربة هذه المعركة ضد فيروس كورونا، وبالإضافة إلى تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، انتبه إلى هذه الأخطاء الشائعة التي قد تسبب ضغطًا على جهازك المناعي وتضعفه، وفقا لموقع تايمز أوف انديا. 

أخطاء تضعف جهازك المناعي في ظل فيروس كورونا 

１- التوتر والضغط النفسي 

على الرغم من أن الوباء العالمي هو سبب في حد ذاته لوضع الجميع في توتر والقلق، فقد حان الوقت لتغيير هذه العادة، عندما تشعر بالتوتر والهلع، يطلق جسمك الكورتيزول في مجرى الدم، هذا ، بدوره ، قد يثبط فعليًا جهاز المناعة ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

و إذا شعرت أن موقفًا معينًا يزعجك، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به هو إخراج نفسك من الموقف ، وإلهاء نفسك والقيام ببعض تمارين اليوجا والتأمل لتهدئة أعصابك.

２- الكسل ونمط الحياة المستقرة

إذا لم تكن تتبع نمط حياة نشط قبل اندلاع فيروس كورونا COVID-19، فقد حان الوقت لممارسة الرياضة في المنزل، الإنترنت مليء بالتمارين التي يمكنك القيام بها بسهولة في المنزل، يمكنك دائمًا البدء ببعض التمارين البسيطة  واليوجا.
من المهم أن تتذكر أنه مثلما يمكن أن يهدد أسلوب حياتك المستقر والكسول مناعتك ، فإن المبالغة في الأمر نفسه يمكن أن يؤثر سلبًا على جهازك المناعي، لذا ، حاول إيجاد توازن.

３- النوم الجيد 

على الرغم من أن جلوسك في المنزل منحك وقتًا كافيًا للاستماع إلى المسلسلات والأفلام التي طال انتظارها، مع ذلك ، من المهم أيضًا الحفاظ على جدول نوم مناسب والحصول على ما لا يقل عن 6 إلى 8 ساعات من النوم، وذلك لأن جسمك يبني القوة لمحاربة الالتهاب والعدوى أثناء النوم.
وعلى الرغم من أن مدة النوم تختلف من شخص لآخر، فإن الخلاصة هي أنك تحتاج إلى الراحة والاسترخاء عندما يبدأ جسمك في إظهار علامات الإرهاق. 

４- التدخين

اضرار التدخين كثيرة فهو لا يفيد جسدك، وخاصة رئتيك كما إنه يعبث أيضًا بجهاز المناعة لديك ويتركك أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا وغيرها من الالتهابات الفيروسية. 
بالنسبة للمبتدئين ، يمكن أن يزيد النيكوتين من مستويات الكورتيزول التي يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للعدوى.
 
علاوة على ذلك ، يمكن للتدخين أيضًا أن تخفض مستويات مضادات الأكسدة الواقية في الدم.

５- شرب الكحول

 شرب الكحول يؤثر على جهازك المناعي بالسلب ويعطل بكتيريا الأمعاء ويؤدي إلى التهاب الكبد.
من المهم أن تفهم أن استهلاك أي كمية من الكحول ضار بجسمك.
 

فيروس كورونا

كورونا

اسباب ضعف المناعة

ضعف المناعة

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