فض تجمع أمام ماكينات الصراف الآلى فى بلبيس وأسواق فاقوس وديرب نجم.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

يواصل رؤساء المدن و المراكز بالشرقية، جهودهم لفض التجمعات والأسواق ، لتطبيق الإجراءات الاحترازية من انتشار عدوى فيرس كورونا، فتم فض تجمع أمام ماكينات الصراف الآلى وسويقات فى ديرب نجم وفاقوس .

فقام اللواء سامى علام رئيس مجلس مدينة بلبيس إلى النزول يرافقه المهندس محمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس مدينه بلبيس لفض التجمعات أمام ماكينات الصراف الآلى، وتوضيح الأمر للجماهير لاتباع الاحتياطات الوقائية .

وقام محمد حجازى رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بفض الاسواق الاسبوعية بجميع القرى التابعة للوحدات المحلية واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمنع تجمعات المواطنين حفاظا على سلامتهم.

وتم فض السوق الاسبوعى بقرية طحا المرج، وتم التعامل مع الباعة برفع كافة الإشغالات والفاكهة والخضار واخلاء المكان من الباعة والمواطنين ، توجهت الحملة لقرية ديرب السوق لفض السوق الأسبوعى بها وتم اخلاء المنطقة تماما.

كما قام اللواء ضياء الدين ابو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس وبرفقته عبادة محمد عبادة و المهندس هانى عزت نائبى رئيس المركز طوال أيام الأسبوع بفض عدد من الأسواق بالمدينة وكذلك بالوحدات المحلية فورا عقب البدء فى الاستعداد لإقامتهم وقامت الحملة بتفريق الباعة الجائلين لمنع التكدس والازدحام وتم رفع كافة تشوينات الخضار والفاكهة وعدم السماح للباعة بشغل المكان وتم إخلاء المنطقة .

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بمنع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى و الادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

ودعا المجتمع المدنى و الشباب بضرورة تشكيل فرق توعية للمواطنين بالقرى بخطورة المرض و بطرق التطهير و الالتزام بالتعليمات، مؤكدا محافظ الشرقية أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى للسيطرة على فيروس كورونا و الحد من انتشاره، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية و الوقائية فى هذا الصدد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكداً ضرورة التنسيق والتكامل بين مستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الصحة لتشكيل فرق طبية لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين المخالطين للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا وذلك تفعيلاً لإجراءات الترصد و التقصى التى تتخدها مديرية الشئون الصحية للحد من انتشار العدوى.



فض تجمع أمام ماكينات الصراف الآلى فى بلبيس وأسواق فاقوس وديرب نجم



فض تجمع أمام ماكينات الصراف الآلى فى بلبيس وأسواق فاقوس وديرب نجم



فض تجمع أمام ماكينات الصراف الآلى فى بلبيس وأسواق فاقوس وديرب نجم



فض تجمع أمام ماكينات الصراف الآلى فى بلبيس وأسواق فاقوس وديرب نجم



فض تجمع أمام ماكينات الصراف الآلى فى بلبيس وأسواق فاقوس وديرب نجم



فض تجمع أمام ماكينات الصراف الآلى فى بلبيس وأسواق فاقوس وديرب نجم