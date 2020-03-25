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فرق التطهير تعقم محطة قطار ووهان استعدادًا لاستقبال المواطنين.. فيديو

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:39 ص
فرق التطهير تعقم محطة قطار ووهان استعدادًا لاستقبال المواطنين.. فيديو تعقيم محطة قطار ووهان
كتب ــ محمد شعلان

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تعمل السلطات الصينية على قدم وساق في مدينة ووهان الصينية لتعقيم المدينة بالكامل مع تراجع نسب اصابات فيروس كورونا في المدينة التي كانت تمثل مركز تفشي الوباء، وتتحرك فرق التطهير تدريجيا بشكل يومي في المرافق العامة لتطهيرها مع قرب إعادة تشغيلها، وعرضت وسائل إعلام مشهدا خياليا لفرق التطهير وهى تتجول فى محطة قطار ووهان وتقوم بتعقيم جميع المقاعد والسلالم الكهربائية وصالات الانتظار.

وبثت وسائل اعلام صينية فيديوهات نقلتها قناة روسيا اليوم، لعدد كبير من فرق التطهير وهي تعقم كل شيء داخل محطة قطار مدينة ووهان لرفع الروح المعنوية لدى المواطنين ايذانا بعودة العمل بمحطة القطار.

تعقيم محطة قطار ووهان
تعقيم محطة قطار ووهان

 

وبالرغم من إعلان مدينة ووهان الصينية انتصارها على وباء فيروس كورونا، إلا أن هناك حالة من الفزع تسيطر على المدينة بسبب الاشتباه فى إصابة مواطن بالفيروس مرة أخرى، بعد اختلاف نتائجه يوما عن الآخر، حيث كانت سلبية ثم إيجابية ثم سلبية مرة أخرى.

 

ووفقا لتقرير لصحيفة south china post فهناك مخاوف بشأن الحالات للأشخاص الحاملين للفيروس، ولكن لا تظهر عليهم أعراض ولا يتم تسجيلهم فى الإحصائيات الرسمية اليومية.

 

ووفقا للتقرير فلم تبلغ مدينة ووهان عن أي حالات محلية جديدة من الفيروسات التاجية لليوم الثالث، ولكن حالة رجل لم تظهر عليه أعراض إيجابية يثير حالة قلق فى المدينة.

 

وقالت سلطات تشياوكو إن رجلا يبلغ من العمر 62 عاما خضع لفحص لمرض يشبه الالتهاب الرئوي ثلاث مرات كان سلبيًا يوم الثلاثاء، إيجابيا يوم الخميس عندما دخل المستشفى، ولكنه اختبر سلبيًا مرة أخرى يوم الجمعة الماضى.

 

وذكر بيان أن الرجل لم يكن يعاني من أعراض مثل الحمى أو السعال ولذلك لم يتم اعتباره حالة مؤكدة، لقد ذهب لإجراء فحص بسبب تضخم الغدد الليمفاوية في رقبته.


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