اليوم السابع
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فايننشال تايمز: السجناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا فى جميع أنحاء العالم

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:59 م
فايننشال تايمز: السجناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا فى جميع أنحاء العالم تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
لندن (أ ش أ)

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حذرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن السجناء هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ونقلت الصحيفة- في سياق تقرير نشرته على موقعها الالكترونى اليوم الأربعاء- عن خبراء، قولهم إن السجناء هم الفئة الأكثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كوروناـ لا سيما هؤلاء الذين عادة ما يحتجزون في نطاق ضيق مكتظ

ويتوقع الخبراء خروج العديد من السجناء المصابين بكورونا في جميع أنحاء العالم عن السيطرة.
ونسبت الصحيفة البريطانية إلى جوزايا بريتشن أستاذ الطب في جامعة براون في الولايات المتحدة، القول إن "السجون مستودع بارود يوشك أن ينفجر". 

وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد السجناء والمحتجزين في العالم لفترات طويلة بحوالي 11 مليون شخص، ويبلغ عدد المحتجزين مؤقتا والذين يترددون على السجون كل عام حوالي 30 مليون شخص، مما قد يساهم بصورة كبيرة في نشر العدوى بالفيروس

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن السلطات المعنية أكدت ما لا يقل عن ثلاث حالات إصابة في سجون المملكة المتحدة وعشرات من الحالات في السجون الفيدرالية الأمريكية وفي دول أوروبية أخرى، لافتة إلى أن إجراءات إيطاليا لاحتواء فيروس كورونا أثارت أعمال شغب في السجون، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة قتلى

وفي سياق متصل، أعلن قسم الإصلاحيات في ولاية نيويورك الأمريكية إصابة 60 سجينا وضابطًا بفيروس كورونا
 

وكانت  مدير مصلحة السجون فى بريطانيا، كشفت أمس الثلاثاء، عن إصابة 13 سجينا و12 حارسا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك 4000 موظف عزلوا أنفسهم اختياريا، جاء ذلك بحسب سكاى نيوز، وكانت كشفت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، عن أن نسبة كبيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية سجلت فى أوروبا والولايات المتحدة، محذرة من تحول الولايات المتحدة إلى مركز لتفشي فيروس كورونا، لافتة إلى تسارع كبير للغاية في عدد الإصابات هناك.

وقالت المنظمة فى مؤتمر صحفى  نرى بارقة أمل في إيطاليا بتسجيل عدد أقل في الإصابات والوفيات.

كانت قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا البالغة 14510 "كثيرا" في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة، وأوضحت أن 85% من حالات الإصابة المبلغ عنها في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة.

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